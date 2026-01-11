Quiénes son los dirigentes presos en Venezuela tras las presidenciales de 2024

Credito: TP

11-01-26.-Desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, Venezuela ha vivido un repunte significativo de detenciones arbitrarias y criminalización de sindicalistas, trabajadores organizados y defensores de derechos laborales. Organizaciones de derechos humanos han documentado miles de detenciones por motivos políticos desde ese momento, con al menos 20 dirigentes sindicales y activistas sociales detenidos entre julio de 2024 y diciembre de 2025, sin que muchos de ellos hayan tenido garantías procesales claras ni defensa legal efectiva.



El primer caso de la nueva ola represiva contra sindicalistas ocurrió el 18 de julio de 2024, pocos días antes de las elecciones, con la detención de Régulo Reina, directivo sindical petrolero y reconocido líder social en el estado Monagas. Su caso marcó el inicio de una serie de detenciones que se prolongaría por más de un año.



Ya en el año 2025, el 9 de enero, las autoridades arrestaron a dos trabajadores de las industrias básicas: Romer Antonio Zabala, de Bauxilum, empresa extractora de bauxita y productora de alúmina, y Juan Valor, exdirectivo sindical y jubilado de la Siderúrgica del orinoco (Sidor), quien aún sigue en custodia pese a padecer serias afecciones de salud, lo que ha motivado a su familia a exigir medidas humanitarias de libertad inmediata.



El repunte de detenciones continuó a lo largo del año pasado: el 9 de mayo, Eduardo Torres, secretario de reclamos y contrataciones colectivas de Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela, fue detenido; el 22 de mayo, Lourdes Villarreal, delegada del Sindicato Unitario del Magisterio (SUMA), y Carlos Alberto Gómez Durán, presidente de SUMA-Mérida, fueron arrestados; al día siguiente, Yuri Girardot Salas, Secretario Ejecutivo de Sindicato Único de Empleados Públicos del estado Miranda, y Marwin González, presidente de la Asociación de Jubilados de la Policía del Estado Bolívar, también fueron aprehendidos ilegalmente.



El 18 de julio de 2025 fue detenido Fernando Serrano, del Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio; pocos días después, el 22 de julio de 2025, Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, y Yanny González, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Barinas, fueron arrestados; y el 1 de agosto, la enfermera Dinnora Inmaculada Rodríguez, también fue privada de libertad.



Durante agosto de 2025, la lista continuó con sindicalistas como Omar Vázquez Lagonel, vicepresidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, detenido el 8 de agosto, así como Roberto Campero y Nelson Torrealba, dirigentes de sindicatos educativos en Aragua, detenidos el 14 de agosto. Poco después, el 25 de agosto, fue arrestado José Eustorgio Osorio, expresidente del Colegio de Ingenieros de Barinas.



Finalmente, en la última fase del año, el 25 de noviembre, fue detenido Arnaldo Méndez, activista de Coalición Sindical; el 28 de noviembre, William Lizardo, presidente de la Federación de Trabajadores de la Construcción de Venezuela ; y al día siguiente, José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

