Nicaragua anuncia liberación de decenas de presos políticos, ante presión de Estados Unidos

Antes de la liberación de presos políticos en Nicaragua, Estados Unidos realizó un llamado al gobierno de Ortega Credito: AFP

11-01-26.-El gobierno de Nicaragua excarceló a decenas de personas luego de que la embajada de Estados Unidos en Managua abogara por la liberación de presos políticos, según un comunicado oficial divulgado este sábado (10.01.2026).



La misión diplomática de Washington en Managua aseguró el viernes en un mensaje en la red social X que mientras Venezuela ha liberado a "un gran número de presos políticos", en Nicaragua "más de 60 personas" seguían "injustamente detenidas".



En el portal oficialista El19 digital, el gobierno nicaragüense anunció que "al conmemorarse 19 años" de Daniel Ortega en el poder "regresaron a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el sistema penitenciario nacional".



Gobierno publicó fotos de excarcelados



En fotografías y videos difundidos por los medios oficialistas se observa a varios detenidos que firman sus "cartas de libertad" frente a agente policiales, y abrazados con familiares que fueron convocados a recibirlos.



"Esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila", dijo el gobierno de Nicaragua en su nota. En su escueto mensaje, las autoridades nicaragüenses no identificaron a los excarcelados, no revelaron la cantidad ni en qué circunstancias fueron detenidos.



Tampoco se aclaró si estas personas quedaron totalmente libres o si permanecerán en sus casas bajo vigilancia policial, como sucedió con las más recientes excarcelaciones en jnoviembre pasado.



EE.UU. presiona a Ortega



El anuncio se produce a una semana de que Estados Unidos derrocara en un operativo militar al presidente venezolano Nicolás Maduro, quien está encarcelado en espera de juicio en suelo estadounidense junto a su esposa, Cilia Flores.



Estados Unidos ha exigido reiteradamente a Nicaragua que libere "a todos los presos políticos" desde que estalló la crisis de 2018, pero este reclamo cobró fuerza tras la detención hace una semana del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado ⁠y amigo del mandatario Daniel Ortega.



El ​viernes, la embajada de Estados Unidos ​en Nicaragua elogió la liberación de figuras de la oposición que actualmente está en curso en Venezuela e ‍instó al gobierno ⁠de Ortega a seguir sus pasos, reclamando "la libertad de unos 60 presos políticos".



*DW con información de afp, efe, reuters