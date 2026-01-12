Gaceta Oficial 43.265 miércoles 26 de noviembre 2026

Gaceta Oficial 43264, miércoles 26 de noviembre de 2025.

Official Gazette 43264, Wednesday, November 26, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a Alba Margarita Rengifo Plaza.

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación Ordinaria, a Dilia Esperanza Cárdenas de Rivero.

VTV

Providencia que designa como Responsable Patrimonial de la Compañía Anónima Venezolana de Televisión (VTV), a Rómulo Alberto Requena Rodríguez.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA ALIMENTACIÓN

SUNAGRO

Providencia que designa a José David Martínez Villarroel, como Director Estadal Delta Amacuro, adscrito a la Coordinación de Unidades Territoriales, de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO).

Providencia que designa a Andreína Caridad Quiroz Gómez, como Directora Estadal de Guárico, adscrita a la Coordinación de Unidades Territoriales, de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO).

Providencia que designa a Carlos Luis Morales Pineda, como Director Estadal de Lara, adscrito a la Coordinación de Unidades Territoriales, de la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO). DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Resolución que otorga a Elizardo Alberto Andrade, la Titularidad del cargo, como Defensor Adjunto, adscrito a la Defensoría Delegada del estado Apure-Sub Sede Guasdualito.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Ana Yulis Salas Salas, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare.

Resolución que traslada a Yusley Karina Carmona Guerra, como Fiscal Auxiliar Interino a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos, adscrita a la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Guanare.

Resolución que traslada a Johanna María del Valle Hernández Contreras, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado La Guaira, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Catia La Mar.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Yolbened de los Ángeles Lugo Salazar, en la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, con sede en Punto Fijo.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Yennis Antonia Mora Zambrano, en la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Jackson Adail Blanco González, en la Fiscalía Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Marian Gabriela Yoselyn Blandín Gutiérrez, en la Fiscalía Centésima Décima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en el Sistema Penal de Responsabilidad de los y las Adolescentes en las Fases de Investigación e Intermedia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Wendy Melissa Rambock Navarro, en la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Jinder José Duarte Zerpa, en la Fiscalía Centésima Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves, en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a María Alejandra Arzola Mota, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia en materia para la Defensa de la Mujer, y sede en Valle de la Pascua.