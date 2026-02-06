(VIDEO) Gustavo Martínez de MS y la LIS: Fuera Trump y no al pacto neocolonialista

Viernes, 06 de febrero de 2026.- Gustavo Martínez de MS y la LIS: Fuera Trump y no al pacto neocolonialista.



Luego de identificarse, Gustavo Martínez de Marea Socialista (MS) y la Liga Internacional Socialista (LIS) inició su participación casi al final del acto, organizado por los del Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo, frente a la sede de la Defensoría del Pueblo en la plaza Morelos de Caracas:



Quiero centrarme en lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos porque hay una demostración enorme de movilización, de lucha , de protesta, encabezada por ciudadanos comunes, sectores de barrios, sectores populares, por la juventud, sectores de la diversidad sexual, todos contra Trump.



Contra la política agresiva de Trump, contra la represión, contra el autoritarismo que lo encarna ICE.



Todo lo que está haciendo Trump en su intento de neocolonizar todo el continente americano, que apunta a Groenlandia, que tiene proyectos empresariales para Gaza.



Y Trump no la tiene sencilla y no la tiene sencilla precisamente por todo eso que he estado diciendo que se ha estado reflejando ahora mismo en estados Unidos y ese es el ejemplo, con eso es con lo que nosotros tenemos que empalmar.



Los gobiernos llamados progresistas son guabinozos, hablan hoy para allá, después para acá y a pesar de que hay una buena disposición, que se expresa en Colombia con Petro, que se expresa en Brasil con Lula, entre otros, hay esa buena disposición, pero estos gobiernos no empalman con esa disposición.











