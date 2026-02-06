Mérida será sede del I Encuentro Binacional de Turismo de Aventura 2026

El evento reunirá a operadores turísticos de Venezuela y Colombia, con el propósito de consolidar a Mérida como el principal destino turístico de deportes extremos

6 de febrero de 2026.-Del 10 al 13 de febrero, Mérida será sede del I Encuentro Binacional de Turismo de Aventura, la iniciativa busca consolidar el intercambio de experiencias deportivas, así como fortalecer el turismo sostenible en la región andina, informó Prensa Gobernación de Mérida/ Keyla Araque.

Esta idea nace desde el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, en Mérida será respaldada por el gobernador Arnaldo Sánchez y reunirá a operadores turísticos de Venezuela y Colombia, junto a atletas de diversas disciplinas, en foros académicos y jornadas prácticas en sitios icónicos del estado.

Las modalidades a desarrollar en este I Encuentro Binacional de Turismo son, vuelo en parapente en Tierra Negra y la Estación La Aguada del Sistema Teleférico Mukumbarí, canyoning en Santa Catalina y en el Parque Zoológico Chorros de Milla, escalada en La Azulita, además de ciclismo de montaña y enduro en el municipio Campo Elías.

El encuentro busca consolidar el turismo extremo en la región más allá de las fronteras, además de potenciar el sector económico en el marco de la Feria Internacional del Sol 2026, esto ratifica a Mérida como la capital de la aventura, con un entorno único para el esfuerzo físico, el intercambio cultural y la cercanía con la naturaleza.