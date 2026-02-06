Más de 300 connacionales regresan a pais a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

6 de febrero de 2026-Una vez más el Gobierno Bolivariano ha recibido a un nuevo grupo de 311 migrantes venezolanos que retornan a su país a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, informó Prensa Mpprijp.

Este grupo está conformado por 262 hombres, 39 mujeres, un adolescente de género femenino y nueve niños y niñas, quienes retornan de manera segura.

Cabe destacar, que cada uno de los venezolanos que vuelven a su patria es la determinación de un pueblo que busca construir su futuro en Venezuela.

Finalmente, el Estado venezolano reitera su compromiso de continuar trabajando incansablemente a fin de garantizar una transición exitosa en la reintegración de cada ciudadano quienes deciden volver a Venezuela.