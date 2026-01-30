CNP rechaza "presiones y amenazas" a Venevisión

30-01-26.-El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela (CNP) dijo que rechaza las «presiones y amenazas» dirigidas al canal Venevisión por parte de «altos funcionarios», aunque la organización gremial no dio un nombre en específico.«Informar es un derecho garantizado en la Constitución. Amenazar a un medio de comunicación por hacer su trabajo y presionar para que prevalezca la autocensura lo vulneran. El CNP rechaza las presiones y amenazas de altos funcionarios contra Venevisión», señaló el CNP en un breve mensaje publicado este jueves, 29 de enero.Pese a que el texto no lo menciona explícitamente, la comunicación del Colegio parece dirigirse al ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien hizo referencia a Venevisión durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando.«Escúchame, Venevisión: Sin estridencia mediática su figura se diluye: sin titulares, simplemente desaparece», dijo Cabello mientras leía un documento.Las palabras del ministro han sido consideradas por diversas personas como una amenaza al canal, debido a que sucedieron luego de que Venevisión trasmitiera un breve avance mencionando la reunión entre María Corina Machado y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el miércoles.Tras las palabras de Cabello, Venevisión omitió la noticia sobre Machado y Rubio en la emisión del noticiero.