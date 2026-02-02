Japón encuentra tierras raras en aguas profundas

El buque de investigación Chikyu, Japón

2 de febrero de 2026.- El Ministerio de Educación y Ciencia de Japón notificó hoy que un equipo científico del país consiguió extraer minerales de tierras raras en aguas profundas ubicadas unos dos mil kilómetros al sur de esta capital.



El ministro de Educación y Ciencia, Yohei Matsumoto, precisó mediante su cuenta oficial en la red social X que el descubrimiento ocurrió cerca de la isla de Minamitori, un pequeño territorio deshabitado del Pacífico, y corroboró el inicio de pruebas para industrializar el yacimiento.



Las tierras raras comprenden 17 elementos químicos con propiedades únicas: magnéticas, luminiscentes y electroquímicas, que resultan esenciales en la fabricación de dispositivos como pantallas táctiles, paneles solares, automóviles eléctricos e incluso en la impresión de billetes de euro.



En estos últimos se emplean para reforzar las medidas de seguridad contra falsificaciones.



Según explicó Matsumoto, la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre, dependiente de su cartera, empleó el buque de investigación Chikyu y logró recuperar sedimentos con alta concentración de estos elementos a unos seis mil metros en el fondo marino.



El navío partió el 12 de enero y permanecerá en la zona hasta el 14 de febrero, con el propósito de realizar ensayos de extracción durante unas tres semanas, pues se trata de la primera operación de este tipo realizada en el mundo a tanta profundidad.



La misión principal es verificar la conexión de un sistema de minería submarina, lo que marcaría el primer intento de Japón de producir tierras raras de manera industrial en su propio territorio.