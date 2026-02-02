Hospital Universitario de Los Andes inició implantación de marcapasos

Los pacientes fueron atendidos y organizados a través del Sistema 1x10 del Buen Gobierno, gracias al trabajo conjunto de especialistas, autoridades de salud y el apoyo del Ejecutivo nacional y regional.

2 de febrero de 2026.-El Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) inició en enero de 2026 la implantación de marcapasos, beneficiando hasta la fecha a seis pacientes de la entidad. Esta iniciativa responde a problemas cardíacos que requieren intervención inmediata y constituye un avance significativo en la atención especializada de la región, informó Prensa Gobernación de Mérida.

El programa se desarrolla en la Unidad Docente Asistencial de Cardiología, como parte de las acciones impulsadas por las autoridades regionales y nacionales para mejorar la calidad de vida de la población merideña. El proceso comenzó este mes y se proyecta extenderse durante todo el año.

Respuesta institucional

La directora general del Iahula, doctora Chiquinquirá Perozo, destacó que la implantación de marcapasos fortalece la capacidad del hospital para atender los problemas de salud de la comunidad y refuerza la confianza de la población en los servicios médicos especializados.

"Seguimos dándole respuesta a las necesidades de la comunidad merideña con el apoyo de nuestro gobernador Arnaldo Sánchez, la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez, quienes consolidan el sistema de salud en el estado", afirmó.

Por su parte, la doctora Moraima Salazar, Autoridad Única de Salud en Mérida, resaltó el papel del Sistema 1x10 del Buen Gobierno en la organización y atención de los pacientes.

"Todos fueron evaluados en la Unidad Docente Asistencial de Cardiología del Hospital Universitario de Los Andes por especialistas, y ya se han implantado los primeros dispositivos en este nuevo año", señaló.

Familias favorecidas

El impacto del programa se refleja en testimonios como el de John Díaz, hijo de la paciente Dulce Ramos, quien recibió un marcapasos y expresó su agradecimiento por la intervención.

"Gracias a Dios y a los médicos por esta operación. Mi mamá tendrá una mejor calidad de vida, porque el marcapasos dura aproximadamente 10 años. Estoy agradecido con todos los profesionales y las personas que hicieron posible esta cirugía", manifestó.

Compromiso con la región

Con estas acciones, el Iahula reafirma su compromiso de ofrecer soluciones médicas de alta complejidad y mejorar la atención cardiovascular en la región, consolidándose como centro de referencia en salud pública en los Andes venezolanos y el centro occidente del país.