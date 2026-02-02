EEUU: Departamento de Justicia da por concluida la investigación sobre Epstein

Departamento de Justicia da por concluido caso Epstein

2 de febrero de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio por finalizada la revisión del caso del multimillonario Jeffrey Epstein, tras la divulgación del último lote de documentos relacionados con la investigación por tráfico sexual.



El fiscal general adjunto, Todd Blanche, confirmó en entrevistas con ABC News y CNN que el proceso de revisión quedó concluido, tanto en lo relativo a Epstein, quien murió en 2019 mientras esperaba juicio, como a su cómplice Ghislaine Maxwell, actualmente condenada a 20 años de prisión. Blanche sostuvo que, aunque comprende las demandas de justicia y reparación de las víctimas, la fiscalía no puede avanzar sin pruebas adicionales.



Sus declaraciones se produjeron luego de que un grupo de 18 sobrevivientes del caso difundiera un comunicado en el que aseguró que continuará exigiendo que se conozca toda la verdad y que todos los responsables enfrenten consecuencias legales. Las víctimas también denunciaron fallas en la protección de su identidad dentro de los documentos publicados, algo que el Departamento de Justicia reconoció como un error marginal y prometió corregir.



Desde el ámbito político, legisladores demócratas cuestionaron la publicación final, al considerar que está incompleta y no cumple plenamente con la ley aprobada por el Congreso, que exige la divulgación de toda la información no clasificada antes de diciembre de 2025.



El pasado viernes, el Departamento de Justicia hizo públicos cerca de tres millones de páginas de documentos, en los que figuran intercambios de mensajes entre Epstein y figuras de alto perfil, entre ellas el empresario Elon Musk y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.



Epstein había sido condenado en 2008 en Florida por delitos relacionados con prostitución de menores y enfrentaba cargos federales por tráfico sexual cuando fue hallado muerto en una prisión de Nueva York. Aunque mantuvo vínculos con numerosas figuras políticas y empresariales, las autoridades han reiterado que no existen pruebas que los involucren en actividades criminales.