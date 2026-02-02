FueraTrumpYLaCIAdeVenezuela gritará el Twitazo unitario de esta noche a la 7: 00 PM

Caracas, 2 de febrero de 2026.- El Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo anuncia y convoca un Twitazo para esta noche a las 7:00 PM por la red X, con la etiqueta #FueraTrumpYLaCIAdeVenezuela y con mensajes vinculados con los que las organizaciones impulsoras reclaman que los cambios políticos y sociales en Venezuela sean con soberanía popular y sin intervención imperialista.

Este espacio de unidad de acción está constituido por el Partido Comunista de Venezuela (PCV-Dignidad), el PPT-APR (corriente de RafaélUzcátegui), Marea Socialista, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) y la organización Revolución Comunista.

También participarán otras agrupaciones políticas en esta actividad unitaria.

Anteriormente han promovido twitazos nacionales e internacionales con etiquetas en reclamo de libertad y no criminalización de trabajadores y dirigentes sindicales por sus reclamos, denuncias y luchas laborales, así como de los presos por motivos políticos en general. Igualmente con la exigencia de salarios que cubran el costo de la canasta básica, como lo dispone el violado artículo 91 de la Constitución. También lo han hecho en solidaridad con el pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza (del que consideran cómplice corresponsable al interventor de Venezuela Donald Trump).

La actividad que promueven para hoy 2 de febrero con la etiqueta #FueraTrumpYLaCIAdeVenezuela es una de las tantas iniciativas de la oposición de izquierda venezolana agrupada en el Encuentro en Defensa de los Derechos del Pueblo, que se opone al intervencionismo imperialista y se ha opuesto tanto al gobierno de Nicolás Maduro (al que calificaban de autoritario y antiobrero), como al gobierno que definen como "tutelado por el imperialismo" que encabeza Delcy Rodríguez como presidenta Encargada, derivado de la estructura del gobierno anterior a la intervención militar de los EE.UU, ocurrida el 3 de enero de 2026.

Esta oposición de izquierda cuestiona la "cooperación" impuesta por la administración Trump, que viene disponiendo a su antojo del petróleo venezolano e imparte órdenes al que se supone que debe ser gobierno soberano del país. Por consiguiente, también se manifiesta contra la infiltración y actividades hostiles de la CÍA dentro de Venezuela, a su recibimiento por el gobierno en funciones y a la reinstalación de la embajada de la nación agresora de Venezuela y asesina de militares venezolanos, en el marco de esta situación.

Estas organizaciones han sostenido que los cambios en la política venezolana tenían que provenir de la propia lucha del pueblo venezolano movilizado y no a partir de una intervención extranjera al servicio de los intereses de Washington, que no responde a los anhelos democráticos y de justicia social de ese pueblo sino a los fines del pillaje y dominación colonial de la potencia hemisférica.