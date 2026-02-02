La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad anuncia el inicio del proceso de captación, selección y admisión para el período II-2026

2 de febrero de 2026.-La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), institución de las y los servidores públicos de la seguridad ciudadana en Venezuela, informa a la colectividad nacional la apertura oficial de su cronograma de captación para los diversos Programas Nacionales de Formación correspondientes al segundo tramo del año 2026, informó Prensa Mpprijp.

El proceso se regirá estrictamente bajo el siguiente calendario institucional. Desde el 2 de febrero hasta el 3 de abril a través del portal oficial www.unes.edu.ve.

Del 6 al 10 de abril, se publicarán los grupos en orden alfabético para la aplicación de pruebas. Del 13 de abril al 19 de junio, se llevarán a cabo las pruebas médicas, físicas y psicológicas en los diversos núcleos a nivel nacional.

El Inicio de las actividades académicas será el lunes, 6 de julio de 2026.

La UNES abre vacantes en las siguientes especialidades: servicio de policía, servicios penitenciarios, ciencias del fuego y seguridad contra incendios, emergencia prehospitalaria, protección civil y administración de desastres, investigación penal, criminalística y seguridad de la nación.

Los aspirantes deben ser venezolanos por nacimiento, solteros, con edades comprendidas entre los 17 y 25 años (menores de edad requieren autorización notariada).

Se exige una estatura mínima de 1,55m para damas y 1,60m para caballeros (exceptuando ciudadanos de pueblos indígenas). Es indispensable no poseer tatuajes, perforaciones, antecedentes penales, ni haber sido destituido de organismos de seguridad previos.

Los documentos deberán ser entregados en una carpeta tamaño oficio, debidamente identificada, al momento de presentar las pruebas en el núcleo seleccionado.

Entre los requisitos obligatorios destacan: planilla de preinscripción y cédula de identidad (propia y de los padres), título de bachiller (copia y fondo negro) y notas certificadas, partida de nacimiento y registro único nacional de ingreso (OPSU), inscripción militar, carta de residencia y de buena conducta, resumen curricular y constancia de inscripción del CNE, copia del número de cuenta bancaria personal del Banco de Venezuela, un (1) CD con todos los documentos en formato PDF y una foto tipo carnet fondo blanco en traje formal.