Denuncian falso positivo contra el luchador social Oglis Ramos detenido arbitrariamente hace meses

2 de febrero de 2026.- Familiares, amigos y organizaciones solidarias denuncian que el luchador social Oglis Euclides Ramos Garrido es víctima de un falso positivo, tras haber sido detenido arbitrariamente y acusado de graves delitos que podrían acarrearle una condena severa, pese a la ausencia de pruebas y a las múltiples irregularidades en su caso.

Oglis Ramos, conocido por sus camaradas como "Chicho", fue detenido el 26 de mayo de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) frente a su vivienda, ubicada en la avenida Dr. Neptalí Quintero, en Guasdualito, estado Apure. La detención ocurrió en presencia de sus padres, hermana, sobrino, primas y una tía, sin que los funcionarios ofrecieran explicación alguna sobre los motivos del procedimiento.

Aproximadamente quince minutos después, una comisión de la DGCIM allanó su residencia. Posteriormente, cuando sus familiares acudieron a la sede de la DGCIM en Guasdualito, los mismos funcionarios que practicaron la detención negaron tenerlo bajo custodia, iniciándose así un período de desaparición forzada que se extendió por dos meses y quince días. Durante ese tiempo, según denuncias de sus allegados, Oglis Ramos fue víctima de torturas.

El 27 de mayo de 2025, su hermana y un tío interpusieron la denuncia ante la Defensoría del Pueblo, sin que hasta la fecha exista una respuesta efectiva por parte de este organismo.

La audiencia de presentación se realizó el 12 de agosto de 2025 ante el Tribunal Primero de Control con competencia en materia de terrorismo, bajo el expediente MP-113090-2025, con actuación de la Fiscalía 73 Nacional, a cargo del fiscal titular Henry Peeters y los fiscales auxiliares Dayana Hernández y Martín Colina. La defensa pública está a cargo de Rubén Vargas.

A Oglis Ramos se le imputan los delitos de:

Asociación para delinquir

Conspiración con país extranjero

Traición a la patria

Delitos de extrema gravedad que, de ser admitidos sin un proceso justo, podrían derivar en una condena desproporcionada.

Durante la audiencia preliminar, realizada vía telemática la primera semana de diciembre de 2025, las autoridades lo señalaron de estar vinculado a un supuesto grupo de militares adscritos a la Base Aérea de Maracaibo, estado Zulia, ciudad que —según sus familiares y amigos— Oglis Ramos no conoce ni ha visitado, ni mantiene relación alguna con los militares mencionados, lo que refuerza la denuncia de que se trata de un montaje judicial.

Tras permanecer recluido en el Comando Nacional Antidrogas, ubicado en Las Acacias, Caracas, Oglis Ramos fue trasladado la primera semana de diciembre de 2025 al Centro Penitenciario Yare II, donde permanece actualmente sin comunicación con su familia.

El caso se encuentra ahora en el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio con Jurisdicción Nacional y Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Alejandra Romero.

Oglis Ramos es TSU en Administración, licenciado en Geografía e Historia por la UNELLEZ, núcleo Guasdualito, columnista del portal Aporrea y de otras páginas web. Es ampliamente conocido en el Alto Apure por su trayectoria como luchador social.

El caso fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo el 13 de octubre de 2025, sin que hasta ahora exista pronunciamiento alguno, lo que sus allegados califican como un silencio cómplice.

Familiares y amigos exigen la libertad inmediata de Oglis Ramos y denuncian que su caso constituye una grave violación a los derechos humanos, al debido proceso y a las garantías constitucionales.

"Libertad para Oglis Ramos y para todos los presos políticos víctimas de falsos positivos", expresaron.