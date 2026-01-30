MPPCI articula estrategias de comunicación en defensa de la verdad

Ministro Pirela reunido con los directores de prensa de las instituciones del Estado

30 de enero de 2026.- El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, lideró una mesa técnica con los jefes de comunicación de las instituciones del Estado para articular estrategias comunicacionales en defensa de la verdad de Venezuela.



En este encuentro se debatieron diversas temáticas en materia informativa para unificar criterios y optimizar los métodos de trabajo que permitan garantizar el acceso del pueblo a una información veraz y oportuna sobre la gestión pública.



​El ministro señaló que el desafío actual es fortalecer una estructura comunicacional que responda con inmediatez y eficacia a los retos de la nación.



Pérez Pirela exhortó a los presentes a elevar el rigor profesional en la construcción de la narrativa pública, asegurando que la verdad de Venezuela sea el eje central de cada mensaje institucional.



​Al cierre del encuentro, el funcionario hizo un firme llamado al compromiso ético de los comunicadores.



“Vamos a enaltecer el ejercicio del periodismo. Periodismo con P mayúscula”, sentenció el ministro, subrayando que la excelencia profesional es la mayor defensa frente a los ataques informativos.