(VIDEO) Milei, el socio del fascismo

Lunes, 02 de febrero de 2026.- Roberto Navarro en su editorial nos comenta sobre la relación entre Milei, presidente de la República Argentina y Trump, presidente de los Estados Unidos.Milei se asoció con un tipo que consideramos un fascista(Donald Trump), con características similares a los nazis, el trumpismo no es conservadurismo, es fascismo, su política se basa en la limpieza étnica, en la expansión imperial, en la destrucción de la cultura, en la represión de la libertad de expresión, en la violación de los derechos humanos, en el desprecio la mujer, los ataques a los inmigrantes, los discapacitados y los ecologistas, según han señalado tres importantes medios estadounidenses: The New York Times, el Financial Times y The Atlantic quienes hablan de fascismo en la primera potencia mundial.El ICE es un grupo de tarea estatal que secuestra, tortura y asesinaY Trump le volvió a prestar plata a Milei (cabe preguntarse en cuanto estará la deuda actual de Argentina con EEUU).Mencionó Navarro decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos que hacen ver una institucionalización del fascismo en lo que un día se consideró la Meca de la libertad y la democracia.La Corte y El Congreso de los Estados Unidos dejan hacer a Trump, igual que La Corte Argentina y El Congreso Argentino dejan hacer a Milei, señaló Navarro.Todos dejan que el fascismo avance.El fascismo es muerte.A nosotros(los argentinos) no necesita ni invadirnos, ni bloquearnos porque Milei es su empleado. Ahora, viene por lo nuestro.Vivimos en un mundo donde Trump puede hacer negocios inmobiliarios sobre los cadáveres de los niños de Gaza.La concentración extrema de la riqueza está debilitando a la democracia.Milei trabaja para esos super ricos.