Argentina compró $ 808 millones a Estados Unidos para pagar intereses al Fondo Monetario Internacional

"El gobierno argentino pagará más de US$800 millones en intereses al Fondo Monetario Internacional el lunes, mientras el país continúa pagando su enorme deuda con el prestamista multilateral.

2 de febrero de 2026.-Una vez más, el pago proviene del respaldo de último minuto de Estados Unidos, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, intervino para asistir a la administración del presidente Javier Milei, informó La Nación.

El pago al FMI debía realizarse originalmente el 1 de febrero, pero al caer en domingo, se prorrogó al siguiente día hábil, como es habitual.

El Tesoro argentino carecía de suficientes depósitos en moneda extranjera para cumplir con la obligación, lo que llevó al gobierno a recurrir nuevamente a una operación con el gobierno estadounidense para obtener los Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del FMI, necesarios para cubrir el pago.

Si bien los detalles de la transacción no se han hecho públicos, fuentes oficiales indicaron que el gobierno obtuvo el equivalente a unos 808 millones de dólares estadounidenses en DEG pertenecientes al Fondo de Estabilización Cambiaria de Estados Unidos.

En octubre de 2025, Bessent ya había proporcionado DEG a Argentina en virtud de un acuerdo marco de swap de divisas. Esta vez, la transacción podría haber consistido en una compra directa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, declaró en una entrevista radial que la operación no constituyó un nuevo préstamo del Tesoro estadounidense, sino una compra por parte de Argentina de los DEG necesarios para cumplir con su obligación con el FMI.

Aun así, las transacciones financieras entre Argentina y Estados Unidos siguen siendo en gran medida opacas. Por ejemplo, ninguno de los dos gobiernos reveló las condiciones financieras —incluida la tasa de interés pagada por Argentina— de la supuesta activación de un tramo de swap de US$2.500 millones durante las tensiones del mercado preelectoral.

Ese dinero se reembolsó antes de fin de año, supuestamente con fondos obtenidos de otro prestamista internacional, posiblemente el Banco de Pagos Internacionales (BIS), otra transacción de la que no se publicaron detalles oficiales.