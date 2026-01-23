Ministro Padrino López confirma uso de Inteligencia Artificial y nuevas armas en ataque del 3-E contra Venezuela

El ministro de Defensa venezolano, Vladímir Padrino López, declaró que Venezuela sirvió como «laboratorio» en el conflicto del 3 de enero, donde se emplearon por primera vez a gran escala nuevas armas e inteligencia artificial en una agresión militar. Sin embargo, enfatizó que la «supremacía tecnológica tiene sus límites políticos» ante la determinación de las fuerzas armadas venezolanas.

Venezuela como campo de prueba tecnológica

Padrino López recordó sus advertencias del año pasado sobre el «determinismo tecnológico» en los conflictos futuros. Confirmó que durante la agresión del 3 de enero se utilizaron «nuevas armas» y se incorporó «plenamente la inteligencia artificial en la planificación y ejecución» del ataque, validando empíricamente sus pronósticos.

El ministro destacó que el conflicto también demostró la «férrea voluntad de los soldados y soldadas de la FANB para defender esta Patria«. Subrayó un principio estratégico clave: «la supremacía tecnológica tiene sus límites políticos en los conflictos armados«.

Reiterando la postura oficial, Padrino López afirmó: «¡No nos rendiremos jamás!«. Hizo un llamado a sanar las heridas del país y continuar su «imparable camino de Democracia, Independencia y Libertad«.

Entérate de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Únete a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, Instagram, X. y VN Videos ¡Somos la verdad de Venezuela!