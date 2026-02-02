Huelga paraliza el transporte público en Alemania

La huelga de trabajadores del transporte público

2 de febrero de 2026.- El sindicato ver.di ha llamado a casi 100.000 trabajadores del transporte público municipal en Alemania a la huelga.



El paro comenzó de madrugada, según lo previsto, con piquetes en las cocheras de autobuses o tranvías y en los depósitos de metro y talleres.



En Berlín, los tranvías se han visto obligados a circular para evitar que los cabless se vuelvan a congelar debido al intenso frío, pero lo hacían sin pasajeros.



Mejoras para los trabajadores



El paro ha afectado a millones de viajeros, sobre todo por las gélidas temperaturas y las carreteras heladas. En 150 ciudades, alrededor de 100.000 conductores de autobús y tranvía, así como otros empleados, se han sumado al paro.



En gran parte de Alemania, el transporte público ha colapsado casi por completo. Por el contrario, el transporte ferroviario regional ⁠y los trenes de cercanías siguieron funcionando en su mayor parte.



El sindicato ver.di defiende que no le queda otra opción que la huelga, ya que "los empleados del transporte público están sometidos a una gran carga por los horarios de trabajo extremadamente desfavorables, el trabajo por turnos y la constante presión del tiempo", ha explicado la vicepresidenta de la organización, Christine Behle.



Las mejoras que exige ver.di para los trabajadores del transporte público son, entre otras, la reducción de la semana laboral y de los turnos, la ampliación de los tiempos de descanso, pero también mayores complementos por trabajar de noche y en fin de semana. En Baviera, Brandeburgo, Sarre, Turingia y Hamburgo se negocia además un aumento de salario.