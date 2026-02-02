Gobierno Bolivariano garantiza el retorno de más de 170 connacionales

2 de febrero de 2026.-Un total de 174 repatriados ingresaron este lunes, al Aeropuerto Internacional "Simón Bolívar" de Maiquetía, del estado La Guaira, desde los Estados Unidos como parte de la Gran Misión Plan Vuelta a La Patria, informó Prensa Mpprijp.

Cabe destacar, que este grupo de nuevo connacionales estuvo conformado por 139 hombres, 32 mujeres y 3 niños, a quienes se le brindó atención médica y se le garantizó el derecho a la identidad a través del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Asimismo, con este aterrizaje se suma el vuelo N°106 que llega al país, siendo atendidos por los órganos de seguridad ciudadana y la aplicación de los protocolos correspondientes.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno Bolivariano para el retorno seguro de cada venezolano que se encuentra en fueras de las fronteras y la reunificación familiar.