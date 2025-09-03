(VIDEO) Hutíes atacaron Israel: Estado Mayor del Ejército en Tel Aviv, aeropuerto Ben Gurión y al buque MSC ABY

Los hutíes atacaron con vehículos aéreos no tripulados el edificio del Estado Mayor del Ejército israelí, en Tel Aviv, comunicaron las Fuerzas Armadas de Yemen.

"La fuerza de vehículos aéreos no tripulados de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo cuatro operaciones militares utilizando cuatro drones. La primera tuvo como objetivo el edificio del Estado Mayor del enemigo israelí en la zona ocupada de Yaffa, utilizando un dron Sammad-4", reza el comunicado.

Otros de los objetivos alcanzados por los drones yemeníes son la central eléctrica de Al-Khadira y el "aeropuerto de Lod" (el aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv), así como el puerto de Ashdod, uno de los tres principales puertos de carga israelíes en el sur de los territorios ocupados de Palestina.

Además, los hutíes aseveraron que sus fuerzas de misiles y de vehículos aéreos no tripulados llevaron a cabo una operación conjunta contra el buque MSC ABY, que atravesaba el mar Rojo en dirección a Israel. "La operación se llevó a cabo con varios drones y un misil de ala, y el barco fue alcanzado directamente", señalaron, recordando que sus operaciones se realizan en apoyo al pueblo palestino en medio de la guerra con Israel en la Franja de Gaza y por violar la prohibición yemení de navegar hacia los puertos israelíes..

Por otra parte, ha agregado que las operaciones coincidieron con la conmemoración del natalicio del Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (la paz sea con él y su familia) y se realizan en el continuo apoyo de Yemen al pueblo oprimido de Gaza, que enfrenta constantes bombardeos, asedio y hambruna por parte del régimen israelí.

"Continuaremos apoyándolos hasta que cese la agresión y se levante el asedio", ha mencionado el comunicado, enfatizando al apoyo total del país a la población palestina debido a la agresión israelí contra el enclave.

La referencia al natalicio del Hazrat Mohamad (P) en la declaración indica que estas últimas operaciones no fueron todavía la respuesta formal a los ataques aéreos del régimen israelí contra Saná (la capital yemení), que mataron al primer ministro Ahmed Ghaleb al-Rahwi y a varios ministros el domingo.

Resistencia: asesinato de líderes no disuadirá a Yemen de apoyar a Gaza

Previamente, el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Yemen prometieron vengar el asesinato del premier y sus ministros.

Desde noviembre de 2023, Yemen ha efectuado una serie de operaciones contra el régimen israelí, atacando con drones y misiles objetivos vitales israelíes en los territorios palestinos ocupados y los barcos vinculados a Israel en los mares que rodean la Península arábiga, en respuesta a la brutal campaña militar que el régimen israelí ha desatado en Gaza desde octubre de 2023.

