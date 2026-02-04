Autorizan venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro autorizó este martes la venta de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela, un componente necesario para producir grados de crudo exportables en el país.

Las transacciones incluyen el procesamiento de pagos, la gestión de servicios de transporte marítimo y logístico, el fletamento de buques, la obtención de seguros marítimos, cobertura de protección e indemnización (P&I), la gestión de servicios portuarios y terminales, incluso con autoridades portuarias u operadores de terminales pertenecientes al Gobierno de Venezuela.

Esta licencia general no autoriza condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro.

El pasado jueves 29 de enero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos modificó las sanciones a la industria petrolera venezolana al autorizar transacciones «ordinariamente incidentales y necesarias para el levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida».

Recordemos que el parlamento venezolano aprobó por unanimidad la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, subrayó que dicho instrumento legal queda sancionado «para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos» y recalcó que «solo cosas buenas vendrán después del sufrimiento».

La ley establece 35 artículos, los cuales se derivan de las propuestas realizadas por diversos sectores.