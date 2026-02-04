Gaceta Oficial 43.297 viernes 16 de enero 2026

Gaceta Oficial 43297, viernes 16 enero 2026.

Official Gazette 43297, Friday, January 16, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

Resolución que designa a Juan Gabriel Angarita López, como Director de Administración, de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de Encargado.

Resolución que designa a Danelis Epifania Ruíz Espinoza, como Directora General de la Oficina de Gestión Humana, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de Encargada.

Resolución que designa a José Gregorio Machado Pérez, como Director General de la Oficina de Planificación y Presupuesto, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de Encargado.

Resolución que designa a Miguel Ángel Sánchez Salcedo, como Director General de la Oficina de Gestión Comunicacional, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

Resolución que designa a Liseth Gabriela Sumoza Gadea, como Coordinadora de Compras de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de Encargada.

Resolución que designa a José Alberto Riobueno Ornelas, como Coordinador de Habilitaduría de la Oficina de Gestión Administrativa, del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, en calidad de Encargado.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la EMPRESA MIXTA BOLIVARIANA CANCORFANB, S.A., celebrada el día 05 de agosto de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Resolución que designa a Elena Kira Médina Fernández, como Directora General del Despacho del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, en calidad de Encargada.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Resolución que designa a Yurika Arilenis Cermeño de Ermerida, como Defensora Delegada del estado Bolívar, en calidad de Encargada.

ALCALDÍA BOLIVARIANA DEL MUNICIPIO LOS TAQUES

Resolución que concede el beneficio de Jubilación Especial, a Nohely del Valle Falcón Falcón.



Resolución que concede el beneficio de Jubilación Especial, a Julio Alberto Molina Noguera.

Resolución que concede el beneficio de Jubilación Especial, a Miriele del Carmen Hermoso Reyes.