Amnistía Internacional (AI) advierte que ley de amnistía en Venezuela podría generar impunidad

04-02-26.-Amnistía Internacional (AI) manifestó este martes su preocupación ante la propuesta de una ley de amnistía presentada el viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destinada a beneficiar a presos políticos detenidos desde 1999.



La organización advirtió que esta iniciativa no debe transformarse en una vía para encubrir delitos o eximir de responsabilidad a culpables de violaciones graves.



A través de un comunicado, AI subrayó que aún “no está claro si la ley de amnistía podría extenderse a los agentes del Estado, lo que la convertiría en un mecanismo de impunidad, un resultado que -aseguró- no debe permitirse”. La falta de certezas sobre este punto preocupa a la organización, que considera esencial limitar la norma únicamente a los casos de detenciones políticas injustas.



Rodríguez, líder del ejecutivo interino, ha promovido la amnistía como un paso para “curar las heridas” derivadas de décadas de confrontación política bajo los gobiernos chavistas. Según sus palabras, la medida abarca todo el período desde 1999 -cuando Hugo Chávez llegó al poder- hasta la actualidad. En las últimas semanas, su administración ha liberado a cientos de personas detenidas por motivos políticos en el marco de este proceso.



Sin embargo, Amnistía Internacional advirtió que la propuesta no es suficiente por sí sola si no se acompaña de cambios estructurales que prevengan la repetición de abusos. Entre los elementos que considera indispensables están la derogación de leyes represivas y la disolución de organismos estatales utilizados para detenciones arbitrarias y otras graves vulneraciones de derechos humanos.



Amnistía: liberaciones simbólicas preceden detenciones continuas

La organización también recordó sus observaciones sobre prácticas anteriores en Venezuela, cuando las autoridades liberaron detenidos como un gesto simbólico de buena voluntad, para luego iniciar nuevas detenciones poco tiempo después. “Amnistía Internacional ha observado en el pasado cómo las autoridades liberan a personas detenidas como gesto de buena voluntad, solo para llevar a cabo nuevas oleadas de detenciones poco tiempo después”, señala el comunicado.



El decreto de Rodríguez también contempla transformar El Helicoide, la polémica sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, en un centro social y deportivo. Este lugar ha sido señalado repetidamente por organizaciones de derechos humanos y críticos como un sitio donde se han cometido torturas y violaciones de derechos humanos.



Al respecto, AI reconoció que “estos anuncios son bienvenidos”, pero insistió en que el cierre de El Helicoide por sí solo no garantiza el fin de los crímenes graves que han ocurrido allí. La organización indicó que, además de ese centro, existen decenas de otros lugares de detención en Venezuela donde se han documentado arrestos arbitrarios, así como evidencia de centros de detención clandestinos operando sin marco legal alguno.



La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, exigió la liberación “inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, sin excepción, poner fin a las desapariciones forzadas y la tortura de inmediato, y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.



Callamard también advirtió que “medidas que no alcancen estos cambios perpetúan nuevos ciclos de violaciones, afianzan la impunidad y niegan a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.



*Con información de Efe.