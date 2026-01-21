Secretario General de la ONU condena demolición por gobierno de Netanyahu de complejo de la ONU en Jerusalén Oriental

El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó hoy martes la demolición por parte de Israel de un complejo de la ONU en Jerusalén Oriental, indicó en una declaración el portavoz adjunto del jefe de la ONU, Farhan Haq.

"El secretario general condena en los términos más enérgicos las acciones de las autoridades israelíes para demoler" el complejo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa, por sus siglas en inglés) en Sheikh Jarrah, añadió la declaración.

De acuerdo con la declaración, "como lo ha afirmado en repetidas ocasiones y de forma inequívoca Guterres, incluyendo su carta al primer ministro de Israel del 8 de enero de 2026, el complejo de Sheikh Jarrah sigue siendo una instalación de la ONU y es inviolable e inmune a cualquier forma de interferencia".

El secretario general exhorta al Gobierno israelí a cesar de inmediato la demolición del complejo, y a regresar y restablecer el complejo y otras instalaciones de Unrwa a la ONU sin demora, añadió la declaración.

La declaración añadió que Guterres considera completamente inaceptable la continua escalada de acciones contra Unrwa, lo que es inconsistente con las claras obligaciones de Israel conforme al derecho internacional, incluyendo la Carta de las Naciones Unidas y la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas.