El Metropolitan Capital Bank de Chicago se convierte en el primer banco de Estados Unidos en quebrar

Por segundo año consecutivo, un banco de Chicago se convirtió en el primero del país en quebrar.

3 de febrero de 2026.-Metropolitan Capital Bank & Trust, un banco universal enfocado en pequeñas y medianas empresas, fue clausurado el viernes por el Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois, alegando "condiciones inseguras y precarias, así como una posición de capital deteriorada", informó La Tribuna de Chicago.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) fue designada administradora judicial y firmó un acuerdo de compra con First Independence Bank, con sede en Detroit, que reabrió el banco en quiebra bajo una nueva marca el lunes, según informaron los reguladores.

"Queremos dejar claro que ningún depositante perderá dinero como resultado de esta acción", declaró Susana Soriano, directora interina de la División de Banca del IDFPR, en un comunicado de prensa.

Metropolitan Capital Bank & Trust tenía $261 millones en activos y depósitos totales de $212 millones. First Independence Bank acordó asumir "prácticamente todos los depósitos" y compró $251 millones de los activos del banco en quiebra, según la FDIC, que retendrá los activos restantes para su posterior disposición.

La FDIC estima que la quiebra le costará a su Fondo de Seguro de Depósitos aproximadamente 19,7 millones de dólares, pero el costo real cambiará a medida que se vendan los activos retenidos, según la agencia.

Ubicado en 9 E. Ontario St., en el barrio de River North, Metropolitan Capital Bank & Trust abrió sus puertas en 2005. Fundado como un banco universal, su misión era ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca comercial, privada y de inversión, en una única plataforma. En su sitio web, Metropolitan afirmaba ser el único banco universal boutique de Norteamérica centrado en pequeñas y medianas empresas y sus fundadores.

First Independence Bank, un banco comercial constituido por el estado, se fundó en 1970 con la misión de ser un "modelo para la acumulación de capital" mediante la prestación de servicios financieros a comunidades marginadas y minoritarias en el área de Detroit. Es el único banco de propiedad afroamericana con sede en Michigan, según su sitio web.