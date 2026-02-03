Iahula recibió más de 461 mil unidades de medicamentos y material médico quirúrgico durante enero

Garantizando la continuidad de los servicios

El hospital fortalece sus áreas críticas con un importante despacho de insumos médicos, gracias al apoyo del Gobierno nacional a través del MPPS

3 de febrero de 2026.-Durante el mes de enero, el Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula) recibió 78.628 unidades de medicamentos y 383.071 unidades de material médico-quirúrgico, destinados a cubrir las necesidades de las áreas de emergencia, quirófano y la farmacia 24 horas.

La Directora General del centro de salud, doctora Chiquinquirá Perozo, informó que el despacho incluye fluidoterápicos, antibióticos, anestésicos, psicotrópicos y soluciones, fundamentales para garantizar la continuidad de tratamientos y procedimientos médicos.

Respecto al material médico-quirúrgico, detalló que se recibieron monos quirúrgicos, suturas, kits de obstetricia, bandejas de punción lumbar, sondas y catéteres umbilicales, insumos indispensables para asegurar la seguridad y eficiencia en las intervenciones quirúrgicas y la atención hospitalaria.

"Con este suministro de más de 461 mil unidades de insumos, aseguramos la operatividad de las áreas críticas y la disponibilidad permanente en nuestra farmacia 24 horas", expresó la doctora Perozo.

La distribución se realizó de manera progresiva, iniciando en los servicios de emergencia y quirófano, y extendiéndose al resto de las áreas hospitalarias. El objetivo es mantener la cobertura integral de pacientes y fortalecer la capacidad de respuesta del hospital frente a la alta demanda asistencial.

Esta dotación de insumos médicos es posible gracias al apoyo del Gobierno nacional, bajo la conducción de la presidenta (E) Delcy Rodríguez; a través de la ministra del Poder Popular para la Salud, doctora Nuramy Gutierrez; y con el respaldo del Gobierno regional liderado por el gobernador Arnaldo Sánchez, junto a la Secretaría para el Desarrollo de la Salud, dirigida por la doctora Moraima Salazar.

Con este abastecimiento, el Iahula reafirma su compromiso de ofrecer atención de calidad y garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para la salud de todo el centro occidente del país.