Gobernación de Mérida atiende emergencia en Guaruríes

Con la presencia de la Secretaría de Vialidad

3 de febrero de 2026.Luego del colapso del puente sobre el río Guaruríes, la Gobernación de Mérida, la Secretaría de Vialidad, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y el Ministerio de Obras Públicas iniciaron trabajos para habilitar el paso vehicular lo más pronto posible en la Troncal 001, entre los estados Mérida y Táchira.

Así lo dio a conocer Yitson Hernández, secretario de Vialidad de la Gobernación de Mérida, quien informó que en acción conjunta entre diversos entes, comenzaron las obras de mitigación, ya que continuarán las lluvias.

Hernández aseguró que evitarán mayores daños o afectaciones a la infraestructura metálica, con la activación de maquinaria Jumbo que despejará todos los sedimentos y material forestal arrastrado por las lluvias, con la crecida del afluente. "La intención es lograr las siguientes actividades, en principio, el despeje, canalización y construcción de la variante, para luego trabajar en el restablecimiento del puente, para así garantizar la seguridad de los trabajadores", explicó.

El secretario de Vialidad apuntó que en las próximas horas, según un informe de Protección Civil, continuarán las lluvias, por tal razón, no escatimarán esfuerzos para resguardar la integridad de las personas que trabajarán en la reparación del daño.