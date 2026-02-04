Bill Gates y Elon Musk figuran entre los nombres más importantes en los archivos de Jeffrey Epstein

Esto es lo que revelan los últimos documentos.

4 de febrero de 2026.-Una serie de personas notables aparecen en la última publicación del Departamento de Justicia sobre los archivos de Jeffrey Epstein, y los documentos revelan nuevos detalles sobre los vínculos de Epstein con figuras como Bill Gates, Elon Musk y el ex príncipe Andrés.

Los documentos se publicaron el viernes, más de 40 días después de la fecha límite del 19 de diciembre para que el Departamento de Justicia publicara todos los archivos, de acuerdo con la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Trump en noviembre.

Los archivos anteriores incluían correos electrónicos y fotos de figuras prominentes, como el presidente Trump, el expresidente Bill Clinton, Mick Jagger, Woody Allen, Larry Summers y otros. No han sido acusados ​​de ninguna irregularidad.

CBS News sigue revisando los documentos de forma independiente y en colaboración con periodistas de NBC, Versant y The Associated Press.

A continuación, un vistazo a algunas de las figuras destacadas que aparecen en los archivos más recientes:

Expríncipe Andrés

Los materiales más recientes incluyen fotos de Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés, a gatas sobre una mujer no identificada en el suelo. No se proporciona contexto para las fotos y no está claro cuándo ni dónde se tomaron.

En una de las fotos, donde aparecen completamente vestidos, él le toca el abdomen. En otra, mira directamente a la cámara mientras está agachado sobre ella.