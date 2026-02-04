Presidenta encargada: “Las diferencias con EE. UU. deben evaluarse por los medios diplomáticos”

Delcy Rodríguez señaló que ambas administraciones tienen la tarea de trabajar "con esfuerzo y respeto" para superar las tensiones, dejando atrás los intentos de "caos"

Al cumplirse un mes de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, reiteró que las diferencias ideológicas con Estados Unidos deben resolverse mediante la diplomacia y no con acciones "intervencionistas".

En declaraciones para Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez enfatizó que el diálogo político es la vía correcta: "Las diferencias con el gobierno de los Estados Unidos deben evaluarse por los medios diplomáticos, por el diálogo político".

La mandataria señaló que ambas administraciones tienen la tarea de trabajar "con esfuerzo y respeto" para superar las tensiones actuales, dejando atrás los intentos de "caos" promovidos por sectores que buscaban alterar la paz.

Rodríguez destacó que el respeto mutuo es clave en la relación bilateral: "Ayer recibimos a la representante de Estados Unidos y tuvimos una conversación franca. Yo siempre digo, el respeto no le quita nada a nadie, le suma".

Ley de Amnistía y soberanía nacional

La presidenta encargada vinculó esta postura diplomática con el proyecto de ley de amnistía, el cual busca impulsar la "política nacional" sin la injerencia de "factores externos" que comprometan la soberanía.

Aseveró que esta ley brinda una "oportunidad" de integración a la vida política del país, siempre que se mantenga el respeto absoluto por las leyes venezolanas y la jurisdicción nacional.

Rodríguez lamentó que sectores extremistas no entiendan que el pueblo venezolano desea preservar su independencia: "No terminan de entender la postura del pueblo venezolano, que quiere es preservar su soberanía y cuidar la paz".

Finalmente, la funcionaria culminó su intervención exigiendo la liberación inmediata de Nicolás Maduro y de la primera combatiente, Cilia Flores, reafirmando el compromiso del Gobierno con la convivencia "pacífica".