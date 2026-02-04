(VIDEO) Madre de presa política se desmayó en la UCV tras denunciar desaparición forzada de su hija

Fanny Lozada, madre de la presa política Ariannys Araujo Lozada

04-02-26.-Fanny Lozada, madre de la presa política Ariannys Araujo Lozada, se desmayó este martes durante una concentración de estudiantes, personal docente y familiares de presos políticos en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Lozada cayó al suelo en medio de sus declaraciones sobre las torturas que, según denunció, han sufrido sus nietos desde su detención, generando conmoción entre los presentes y obligando al presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU‑UCV), Miguel Ángel Suárez, a asistirla.

La protesta, convocada por el movimiento estudiantil y amplios sectores de la sociedad civil, se efectuó en la principal casa de estudios del país con el fin de exigir la aprobación de una ley de amnistía y la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, a un mes de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses.




