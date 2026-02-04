INAMEH reporta nubosidad de parcial a despejado se prevé en la mayor parte del territorio nacional

Este miércoles se estima cielo con nubosidad de parcial a despejado en buena parte del país durante la mañana; sin embargo, se espera nubosidad de gran desarrollo vertical, productora de precipitaciones de intensidad variable, en zonas de los Andes y al sur de Zulia. De igual modo, se prevé nubosidad estratiforme, con posibles lluvias o lloviznas dispersas al norte de la Guayana Esequiba, este de Sucre, Miranda y Falcón.

De acuerdo con el boletín de las autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), luego del mediodía se prevé incremento paulatino de la cobertura nubosa, asociada a lluvias o chubascos al sur del Lago de Maracaibo, los Andes, Bolívar y la Guayana Esequiba.

Asimismo, habrán algunas lloviznas esporádicas en partes de Delta Amacuro, al este de Sucre, Miranda, Falcón, Yaracuy, norte de Aragua, Carabobo, y en el Piedemonte Andino.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira durante la madrugada y primeras horas de la mañana predominaran algunas nubes del tipo estratiforme productoras de lloviznas dispersas, principalmente en zonas montañosas al este de la entidad.

El resto del día, se estima cielo de parcial a despejado. Las temperaturas extremas en la ciudad de Caracas máxima rondarán los 28°C en la tarde y una mínima en la madrugada de 17°C.

Con información de INAMEH / Prensa VTV.