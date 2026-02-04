Petro a Trump: «Sanciones contra Venezuela son antieconómicas e irracionales»

El eje central de la propuesta colombiana se basa en la integración productiva

En un encuentro de alto nivel realizado este martes en la Casa Blanca, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó formalmente a su homólogo estadounidense, Donald Trump, la revisión y el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela.

El planteamiento busca desbloquear el potencial energético del continente y detener los efectos humanitarios del aislamiento económico.

Petro calificó las sanciones como instrumentos «antieconómicos e irracionales» que, lejos de ofrecer soluciones políticas, generan hambre y frenan el desarrollo.

Durante la conversación, el mandatario colombiano reveló que el propio Donald Trump puso en duda la efectividad de las políticas de presión de administraciones pasadas: «¿Por qué pusieron sanciones tan tontas?», habría cuestionado el líder republicano, según el relato de Petro.

Energía limpia y el rol de Ecopetrol

El eje central de la propuesta colombiana se basa en la integración productiva. Petro subrayó la necesidad de que empresas como la estatal Ecopetrol puedan operar en territorio venezolano para impulsar proyectos de energías limpias y mitigar daños ambientales, como la quema de gas a la atmósfera.

El plan busca conectar a Venezuela a una red de energía eléctrica económica y sostenible para la región. Se planteó que el flujo de capital estadounidense pueda dirigirse a proyectos de desarrollo humano en las zonas fronterizas una vez levantadas las restricciones.

Un nuevo capítulo diplomático

La reunión marca un giro significativo en la relación Washington-Bogotá. Tras meses de tensiones, ambos líderes calificaron el encuentro como «positivo».

Trump mostró apertura para replantear la estrategia hacia Caracas, considerando la integración económica como una alternativa viable al aislamiento que ha prevalecido en años anteriores.

Este acercamiento sugiere que la Casa Blanca podría estar lista para escuchar una visión regional que priorice el comercio y la estabilidad ambiental sobre la coacción política, abriendo una ventana de oportunidad para la reactivación económica del eje colombo-venezolano.