Irán denuncia al Mossad junto a varias agencias de infiltrar y causar muertes durante manifestaciones Credito: Agencias

Teherán ha denunciado este enero de 2026 una de las ofensivas de inteligencia más complejas de su historia reciente. Según el Ministerio de Inteligencia y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la República Islámica enfrenta una "epidemia de infiltración" orquestada por una red de al menos diez servicios de inteligencia extranjeros, liderados por la CIA y el Mossad.

1. Desarticulación de células operativas y ejecuciones

Este 28 de enero, las autoridades iraníes confirmaron la ejecución de un agente acusado de transferir datos clasificados al Mossad. Este operativo se suma al desmantelamiento de una red "antiseguridad" vinculada a EE. UU. e Israel, que buscaba aprovechar las tensiones tras los ataques militares de junio pasado para perpetrar actos de sabotaje y terrorismo dentro del país. En las últimas semanas, se han incautado grandes cargamentos de equipos electrónicos y armas destinados a células sediciosas en Teherán y otras provincias.

2. El frente tecnológico: La neutralización de Starlink

Uno de los puntos más críticos de la denuncia es el uso de la red satelital Starlink, de Elon Musk, como herramienta de sabotaje. Medios como TeleSUR y fuentes orientales sostienen que terminales introducidos de contrabando fueron utilizados para coordinar disturbios y mantener comunicaciones paralelas durante los cortes de Internet. Irán afirma haber neutralizado estos sistemas, que califican como componentes clave de una "guerra híbrida" diseñada en Washington y Tel Aviv para generar el caos social.

3. La estrategia del "Cambio de Régimen"

El portal Al Mayadeen ha reseñado la reactivación de una "maquinaria de cambio de régimen" que combina campañas digitales, ONG fachada y manipulación mediática para desestabilizar al gobierno. La narrativa de Teherán sostiene que las protestas legítimas son infiltradas por agentes del Mossad para derivar en violencia sangrienta, una táctica que incluso medios como el israelí Haaretz han vinculado a operaciones encubiertas de su inteligencia.

4. Máxima alerta y defensa nacional

Ante este escenario de asedio interno y amenazas externas, el gobierno iraní se ha declarado en su "máximo nivel de preparación" para cualquier emergencia. Las autoridades recalcan que, a diferencia de los grupos terroristas que financia Occidente, las fuerzas regulares iraníes no atacan objetivos civiles, y denuncian el "descaro" de que los verdaderos ejecutores de masacres internacionales califiquen a Irán como una amenaza.

El gobierno de Irán sostiene que las agencias de inteligencia de Estados Unidos (CIA) e Israel (Mossad) orquestaron los disturbios de enero de 2026 mediante una estrategia de guerra híbrida. Según Teherán, estas agencias no solo instigaron las protestas, sino que activamente crearon grupos violentos o "pandillas" para desestabilizar el sistema político.

Métodos de actuación denunciados

Las autoridades iraníes afirman que las agencias extranjeras operaron a través de varios frentes para convertir las protestas económicas en caos:

Infiltración y Reclutamiento: Teherán sostiene que el Mossad reclutó a disidentes locales y agentes regionales para ejecutar ataques y sabotajes desde el interior. Se reportó el arresto de cabecillas que supuestamente coordinaban la violencia callejera.

Contrabando de Armamento: La inteligencia iraní afirma haber incautado cargamentos de armas y explosivos (incluyendo 60,000 unidades) que habrían sido introducidos al país para armar a células terroristas.

Apoyo Tecnológico y Mediático: Se denuncia el uso de terminales de Starlink introducidos ilegalmente para evadir los cortes de internet y coordinar disturbios. Además, señalan una "maquinaria de cambio de régimen" impulsada por medios occidentales y redes sociales para incitar a la sedición.

Comprobación y pruebas presentadas

Para el gobierno iraní, la implicación extranjera se ha comprobado mediante:

Confesiones y Arrestos: La televisión estatal ha difundido videos de detenidos, incluyendo presuntos agentes del Mossad, que han confesado participar en planes de sabotaje coordinados desde el exterior.

Identificación de 10 Agencias: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirma haber descubierto un complot terrorista en el que participaron servicios de inteligencia de al menos diez potencias extranjeras.

Evidencia de Material Bélico: La exhibición de drones, rastreadores GPS y explosivos con marcas extranjeras encontrados en casas de seguridad ha sido utilizada como prueba física de la injerencia.

Responsabilidad de las muertes

Existe una profunda contradicción sobre quién es el autor de las miles de muertes registradas:

Versión de Irán: El Estado atribuye las muertes a "agentes extranjeros" e infiltrados que habrían disparado contra la multitud y las fuerzas de seguridad para generar una espiral de violencia y culpar al gobierno. Afirman que estas "pandillas" atacaron servicios de emergencia y edificios públicos.

Versión de Organismos Internacionales y Oposición: Amnesty International y expertos de la ONU denuncian que la gran mayoría de los 2,000 a 20,000 fallecidos fueron víctimas de la represión letal de las fuerzas de seguridad iraníes, quienes habrían utilizado munición real contra manifestantes desarmados.