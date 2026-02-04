Petro entrega a Trump lista de capos del narcotráfico radicados en Dubái, Madrid y Miami

Credito: Web

04-02-26.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este martes durante una rueda de prensa en Washington que entregó al mandatario estadounidense, Donald Trump, una lista de grandes capos del narcotráfico residentes fuera del territorio colombiano.



Petro detalló que «la primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (…) le pasé una lista al presidente Trump. Sus capos no están en Colombia y hay que perseguirlos».



​El mandatario colombiano defendió en la Casa Blanca su política de sustitución de cultivos de coca y la persecución selectiva de los grandes jefes de las mafias. Petro sostuvo que este enfoque reemplaza la tradicional guerra contra el narcotráfico, la cual, según su criterio, perjudica principalmente a los campesinos colombianos en lugar de atacar las estructuras financieras.



​Durante el encuentro, Petro cuestionó abiertamente las estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) sobre la extensión de cultivos y la producción de cocaína. El presidente colombiano afirmó que «las cifras de la Unodc son malísimas desde hace más de una década» y propuso a Trump establecer una «verificación científica independiente».



​Respecto a la descertificación de Colombia emitida en septiembre por falta de cooperación antidrogas, Petro señaló que el propio Trump se muestra escéptico ante el uso de castigos diplomáticos. «Trump dijo que no cree en sanciones, que no las ve racionales, y creo que tiene razón, es lo mismo que yo pienso, este no es un camino de sanciones sino de libertad», declaró.



​Ambos líderes conversaron durante dos horas en la Oficina Oval en un clima de satisfacción mutua, tras un año marcado por desencuentros públicos y descalificaciones personales.



Aunque Washington sostiene que la producción de cocaína aumentó bajo la gestión actual, Petro mantuvo ante Trump que su estrategia de sustitución de cultivos ha obtenido resultados exitosos.

Sumarium (https://sumarium.info/2026/02/03/petro-entrega-a-trump-lista-de-capos-del-narcotrafico-radicados-en-dubai-madrid-y-miami/)