Argentina: con Milei quebraron 22.000 empresas; hubo casi 154.000 despidos

En Argentina quebraron 22.000 empresas

15 de febrero de 2026.- En dos años de gobierno de Javier Milei Argentina perdió 22 mil empresas, siendo la construcción el sector más golpeado, reflejan hoy datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).



Datos confirmados de noviembre pasado indican que durante ese mes cerraron 892 compañías, lo que elevó a nueve mil 722 las quiebras durante 11 meses de 2025.



En relación con noviembre de 2023, el sistema de riesgos del trabajo sumaba 512 mil 357 empleadores y nueve millones 857 mil 173 trabajadores. Y para noviembre de 2025, esas cifras bajaron a 490 mil 419 firmas y nueve millones 566 mil 571 empleados.



Desde el tercer trimestre de 2024 hasta el segundo trimestre de 2025, el 34 por ciento del total de cierres correspondió a empresas con menos de tres años de antigüedad, muestran los datos de SRT.



Paralelamente, acorde con datos oficiales de la Seguridad Social un total de 153 mil 847 trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa atribuible a ellos comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo durante 2025.



Esta cifra representa un incremento sostenido de la asistencia estatal, alcanzando en diciembre el «registro mensual más alto de todo el año pasado» con 103 mil 654 beneficiarios percibiendo un pago promedio de 276 mil 944 pesos (188 dólares).



El impacto por sectores mostró una mayor incidencia en la industria manufacturera, con 36 mil 648 cesanteados, seguida por el comercio con 32 mil 630 y la construcción con 25 mil 311.



En términos demográficos, la distribución territorial evidencia una fuerte concentración de despidos en la Provincia de Buenos Aires con 44 mil 145, mientras que en Santa Fe se contabilizaron siete mil 675; en Córdoba, siete mil 825 y en la Ciudad de Buenos Aires seis mil 720.



El ejecutivo de Milei dice impulsar medidas como el proyecto de reforma laboral para dar impulso al trabajo registrado, teniendo en cuenta que, según guarismos expresados por funcionarios libertarios, la informalidad se encuentra en 43 por ciento de los trabajadores, señala un reporte del medio digital Minuto Uno.



Lo que Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y la senadora Patricia Bullrich tratan de ocultar es que, en dos años de gestión, fueron ellos quienes destruyeron sistemáticamente el entramado empresarial que puede ofrecer trabajo formal; es decir, que forzaron la informalidad laboral en todos los sectores, precisa el comentario.



Y la reforma laboral que proponen –avizora- no contribuirá a generar puestos de trabajo, por el contrario, los seguirá destruyendo.