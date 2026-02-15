Delcy a Magallanes: "No hay dificultad que no podamos remontar"

Calificando el desempeño del equipo de beisbol venezolano Navegantes del Magallanes como la remontada del siglo, la Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, felicitó a la selección que representó a Venezuela en la Serie de las Américas 2026, convirtiéndose en los campeones del torneo internacional. En el juego final ganó a Colombia 10 carreras a 9.

En la Presidencia de la nación desde el 03 de enero, día en que Estados Unidos bombardeó varias ciudades y secuestró al Presidente, Nicolás Maduro, y a la Primera Combatiente, Cilia Flores, explicó que el Gobierno Bolivariano está resaltando las tradiciones culturales del país, así como el Motor Turístico de Venezuela en estos días de asueto de Carnaval. No obstante, agregó que las hazañas inéditas de la selección durante los juegos realizados «están demostrando la Venezuela que queremos construir, la Venezuela de hoy».

Rodríguez, recibió a todos los jugadores en el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores para reconocer su esfuerzo y dedicación. «Lo mejor de nosotros, los venezolanos y las venezolanas, es que somos la remontada del siglo, que no hay adversidad, que no hay dificultad que no podamos remontar», expresó con gran orgullo la Mandataria Encargada.

A estos dignos representantes de Venezuela, Rodríguez les brindó su espaldarazo y les manifestó que es momento de unión entre todos los venezolanos y venezolanas para «defender nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra dignidad como pueblo, nuestra moral como pueblo, nunca derrumbarnos, y eso lo demostraron ustedes», precisó.

En este contexto, la Presidenta Encargada también envió un mensaje de felicitaciones a las selecciones de Colombia y Cuba, que quedaron en segundo y tercer lugar del torneo, respectivamente.

El presidente de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, agradeció a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la realización de la Serie de las Américas 2026 en el país.

En nombre de todos los jugadores de la selección, dijo «hoy mostramos al mundo, podemos revisar todas las redes sociales, todo el mundo habla de este gran evento. Más de 100.000 personas, más de 15.000 visualizaciones. Verdad que ha sido todo un éxito y todos estamos muy complacidos».

Cabe destacar que, el equipo Navegantes del Magallanes hizo historia desde la temporada regular, haciendo remontadas increíbles durante su desempeño en la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), edición número 81, que inició el pasado 15 de octubre de 2025 y culminó el 02 de febrero de 2026.

Giuseppe Palmisano entregó a Rodríguez obsequios en el Salón de Simón Bolívar, con motivo a los 80 años de la liga. Los detalles fueron alusivos a San José Gregorio Hernández, a la virgen Divina Pastora y al Waraira Repano.

Serie convertida en Clásico

Convertir a la Serie de las Américas en un Clásico fue la propuesta del presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), Giuseppe Palmisano, a la presidenta encargada. «Si en un mes se hizo esto, imagínese tener un año para organizarlo. Va a ser una referencia mundial del beisbol en todo el Clásico», expuso como una propuesta para empoderar al país como organizadores y anfitriones de contiendas deportivas internacionales.

La intención de Palmisano es invitar a otros países a participar para elevar la serie a otro nivel y denominarlo el Clásico de las Américas.

Sede también en 2027

La presidenta encargada solicitó apoyo a Palmisano para que Venezuela se convierta en escenario de la Serie de las Américas en el 2027. «(…) quiero pedir tu apoyo para que el año que viene podamos jugar la Serie de las Américas otra vez en Venezuela».

Asimismo, le sugirió que la Liga Mayor se pueda extender a cuatro meses, ya que su duración es de 2 meses y medio actualmente.

En este sentido, es importante mencionar que, durante la actividad, el presidente de la LVBP, dijo que «este evento llegó para quedarse, y estamos pensando hacerlo mucho más grande, invitando a otros países fuertes (…) y hacer de esto un clásico de las Américas (…) y convertir esta serie en un clásico».

Por otra parte, Rodríguez también subrayó que está el planteamiento de empezar así, extenderlo a cuatro meses para que «ustedes tengan posibilidad de seguir jugando en nuestro país».

«Ustedes nos han hecho sentir orgullosos, pero nos dan impulso y ánimo para no detenernos, ustedes en lo personal a mí me hicieron llorar de alegría, pero de esa alegría que siento de ver un país que se levanta, que avanza y que no se queda nunca derrotado, y nosotros estamos por nuestra historia, por Venezuela (…) vamos a hacer la remontada del siglo para la victoria final que se merece nuestra Patria», afirmó la Mandataria venezolana encargada.