Estiman más de 80 mil temporadistas durante asueto de Carnaval en Nueva Esparta

Desde la Plaza Hugo Chávez de Porlamar, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, lideró este sábado la adecuación de los Cuadrantes de Paz, integrándolos directamente a los 64 Circuitos Comunales de la región, con la mirada puesta en consolidar a Nueva Esparta como el destino más seguro del Caribe venezolano.

Esta medida responde al despliegue "Carnavales Seguros 2026", un operativo que para este año ha movilizado a 2.974 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad en Margarita, Coche y Cubagua. La meta es clara: garantizar que el incremento proyectado en el flujo turístico vaya de la mano con una reducción drástica de las incidencias delictivas y viales.

Refuerzo logístico en el territorio

El ministro Cabello, acompañado por la ministra de Turismo, Daniella Cabello, y la gobernadora Marisel Velásquez, oficializó la entrega de un importante parque automotor que fortalece la capacidad de respuesta inmediata.

«Estamos entregando 16 nuevas unidades patrulleras y 128 motocicletas, que se suman a los 78 vehículos y 295 motos ya operativos en la entidad», detalló el titular de Interiores, Justicia y Paz.

Además de la dotación técnica —que incluyó equipos de comunicación directa con el sistema VEN 911—, el ministro asumió compromisos adicionales con los municipios Antolín del Campo, Gómez, García y Península de Macanao, zonas que recibirán unidades de patrullaje extra en las próximas semanas para cubrir áreas de difícil acceso y alta concentración de balnearios.

Proyección turística: el reto del 80% de ocupación

El impacto de estas medidas de seguridad tiene una lectura económica directa. Según la ministra de Turismo, Daniella Cabello, la entidad atraviesa un momento de expansión sostenida. Detalló que en el 2025 la

ocupación hotelera promedió un 70% y proyectan alcanzar un 80% de ocupación durante este asueto. Agregó que se estima la llegada de entre 70.000 y 80.000 personas.

«Margarita sigue siendo nuestra referencia turística por excelencia. El crecimiento de la economía local depende de que el visitante, tanto nacional como internacional, se sienta protegido», afirmó la ministra durante el evento.

Poder Popular y Prevención

Por su parte, la gobernadora Marisel Velásquez destacó que la clave de esta nueva etapa es la territorialización de la justicia. Al vincular los Cuadrantes de Paz con los Circuitos Comunales, se otorga a los vecinos herramientas tecnológicas y de transporte para actuar de forma preventiva.

El despliegue no solo busca la vigilancia en zonas comerciales y hoteleras, sino que extiende el cordón de seguridad hacia las comunidades, asegurando que el sistema de prevención funcione como un engranaje único bajo la supervisión de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Con los ferrys y vuelos reportando alta demanda, Nueva Esparta se declara lista para el asueto, apostando a que la seguridad sea el mayor atractivo de su oferta turística en este 2026.