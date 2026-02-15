Una coalición global integrada por sindicatos y diversos movimientos sociales ha confirmado la puesta en marcha de una misión humanitaria denominada «Nuestra América», la cual navegará por el Caribe en marzo con destino a Cuba.

Esta iniciativa internacional tiene como objetivo principal romper el cerco logístico y la política de asfixia económica que afecta a la mayor de las Antillas, transportando cargamentos de alimentos y medicinas esenciales para la población.

Los organizadores han señalado que esta estrategia se inspira en la histórica resistencia de la Flotilla Global Sumud, buscando establecer un puente de solidaridad que desafíe directamente las recientes presiones de la Casa Blanca contra la isla.

La misión «Nuestra América» ha recibido el respaldo público de figuras políticas internacionales como Jeremy Corbyn y la congresista estadounidense Rashida Tlaib, quienes denuncian que las medidas de austeridad forzada en el país caribeño son consecuencia de una agresión externa que busca paralizar servicios vitales.

Ante este complejo escenario, naciones como México ya han comenzado a enviar asistencia directa mediante cientos de toneladas de víveres, mientras que el Kremlin evalúa el envío urgente de crudo y derivados para mitigar el crítico déficit de combustible agravado por las amenazas de EEUU a las navieras comerciales.