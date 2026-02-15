Geopolítica sin filtros. Contexto que no verás en los titulares

(VIDEO) Alfredo Jalife: Trump Bajo Presión — Se Creía el Dueño, pero ya no Manda

Trump aún habla como si fuera dueño del tablero.

Pero América Latina ya no juega bajo sus reglas.

México responde.
Brasil lidera.
Venezuela resiste.
China y Rusia avanzan.

Este análisis revela por qué el poder hemisférico cambió, cómo el orden unipolar se desmorona y por qué Washington podría estar perdiendo el control del continente por primera vez en décadas.

