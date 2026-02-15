China exige respeto a Venezuela, justicia para Palestina y paz duradera en Ucrania

Tras intervenir en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi reiteró que cualquier alto el fuego en Gaza y su reconstrucción dependerán de “esfuerzos infatigables” para implementar la solución de los dos Estados.

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, exigió este sábado justicia para el pueblo palestino, respeto a la soberanía de Venezuela y un diálogo en Ucrania que permita resolver las causas de la guerra y abrir paso a una "paz duradera", reseña Telesur.

Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wang reiteró que cualquier alto el fuego en Gaza y su reconstrucción dependerán de "esfuerzos infatigables" para implementar la solución de los dos Estados. "Restablecer la justicia para el pueblo palestino es la responsabilidad inquebrantable de la comunidad internacional", subrayó.

Respecto a Ucrania, el jefe de la diplomacia china instó a que las partes "aprovechen la oportunidad para alcanzar un acuerdo integral, duradero y vinculante de paz". Añadió que las causas del conflicto deben resolverse para evitar su repetición. "Sin diálogo, un acuerdo de paz no va a caer del cielo", afirmó, aunque advirtió que "no se debería dialogar solo por dialogar".

El ministro también señaló que Europa "no debería estar en el menú, sino sentada en la mesa" de las negociaciones, dado que el conflicto se originó en su territorio. Llamó a las autoridades europeas a presentar propuestas que fortalezcan una "arquitectura de seguridad más equilibrada, efectiva y sostenible" para el continente.

Sobre Venezuela, Wang Yi enfatizó que "la línea roja del Estado de derecho internacional no debe ser cruzada" y reclamó respeto al principio de soberanía estatal tras el secuestro del presidente bolivariano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El diplomático se refirió además a la situación en Irán, alertando sobre su impacto en la paz regional y exhortando a actuar con prudencia. Recordó que existen más de sesenta conflictos activos en el mundo y advirtió que "sin paz, la gobernanza global es algo imposible", en referencia a sus propuestas de reforma y revitalización de los sistemas internacionales bajo el marco de la ONU.