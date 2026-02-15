Ministro Vladimir Padrino López respalda propuesta de amnistía impulsada por el Ejecutivo Nacional

Presidenta (E) Delcy Rodríguez junto al ministro Vladimir Padrino López

15 de febrero de 2026.- En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, el vicepresidente Sectorial para la Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, manifestó su firme respaldo a la propuesta de amnistía presentada por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez.



A través de un mensaje audiovisual compartido en sus canales oficiales, el General en Jefe calificó la iniciativa como un paso indispensable hacia la convivencia humana y la paz del país.



Padrino López ofreció una reflexión profunda sobre las emociones que rigen el comportamiento social, contraponiendo el impacto destructivo del rencor frente a la capacidad liberadora del afecto. El ministro advirtió que, mientras el odio consume a quien lo guarda, el amor actúa como la fuerza necesaria para "soltar el peso" y permitir un nuevo comienzo para la nación.



"El perdón pasa a ser un acto de amor y muy liberador del alma", expresó el alto jefe militar, subrayando que la amnistía trasciende el ámbito administrativo para transformarse en un proceso de sanación colectiva.



Cicatrices y memoria nacional



El General en Jefe fue enfático al aclarar que esta medida no busca invalidar los errores ocurridos en el pasado, sino neutralizar su capacidad de afectar el desarrollo del presente. Según su visión, el proceso implica aceptar las experiencias pasadas como parte del "mapa de vida" de Venezuela, sin que estas dicten el rumbo de la convivencia actual.



"No significa validar lo que estuvo mal, sino decidir que el dolor no arruinará el presente, no es borrar la memoria, sino lograr que el recuerdo deje de doler", destacó Padrino López, haciendo un llamado a reconocer las cicatrices históricas como parte del proceso de madurez política y social del país.



Al cierre de su mensaje, el titular de la cartera de Defensa reafirmó que la estabilidad nacional depende de la capacidad de los ciudadanos para convivir a pesar de sus diferencias, posicionando al amor como el eje central de la humanidad. Con la consigna "¡El amor todo lo puede!", Padrino López concluyó su salutación extendiendo una felicitación al pueblo venezolano y abogando por el olvido de las ofensas y el triunfo de la reconciliación.