(VIDEO) Presidente de la AN propone incorporar a la mesa de diálogo a los partidos opositores "Fuerza Vecinal" y la "Alianza Democrática"

El presidente de la AN Jorge Rodríguez.

22.11.21 - El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió que representantes de la Alianza Democrática y Fuerza Vecinal sean incorporados a la delegación opositora de la mesa de diálogo, tras los resultados electorales del 21 de noviembre, donde obtuvieron una gobernación y más de 30 alcaldías.“Hay otra foto opositora diferente a la que existía antes del 21 de noviembre”, señaló el parlamentario en rueda de prensa desde el Palacio Federal Legislativo.“Ya no pueden seguir desdeñando a la Alianza Democrática, son de la oposición”, sentenció Rodríguez. “Cuando nos vengan a hablar de procesos de diálogo, necesariamente tienen que incorporarse aquellas fuerzas políticas que recibieron respaldo ayer. La MUD como tal ya no existe”, sostuvo.Jorge Rodríguez alegó que la MUD solo logró ganar dos estados, Zulia y Cojedes, mientras se mofó de los votos que consiguió la unidad en estas elecciones luego de haber sido el partido con más participación.“Nosotros seríamos ciegos o participaríamos de esa fantasía delirante si decimos que la única oposición en Venezuela es la MUD. Eso no es verdad. Existe Fuerza Vecinal, existe Lápiz, existe la Alianza Democrática, existen grupos y organizaciones regionales que barrieron a la MUD en muchos municipios del país”, reiteró el presidente de la asamblea.