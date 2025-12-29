Efemérides 29 de diciembre: Día Mundial del Corazón

Es 29 de diciembre, mes 12 del 2025. Es el día úmero 363 del año y faltan 2 días para su terminación. Hoy es lunes. ¡A portarse bien el resto del año! Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, la historia o la ciencia, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. ¿Tienes alguna sugerencia para próximas fechas? Puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Algunas efemérides de un día como hoy, 29 de diciembre:

Como en el año anterior, seguimos esperando por una #NavidadSinTrabajadorxsPresxs aunque algunas de las personas detenidas por protestas políticas han sido liberadas (y ya no son "terroristas" como decía el gobierno). ​ Siguen las efemérides... Día Mundial del Corazón. Esta fecha proclamada por la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UNESCO se celebra todos los 29 de septiembre. el lema del Día Mundial del Corazón es Use Heart for Action o Actúa con el Corazón. Cada año mueren 17,9 millones de personas a causa de la enfermedad cardiovascular (ECV), que incluye las enfermedades cardiacas y cerebrovasculares. Es un día dedicado a sensibilizar e informar sobre las enfermedades cardiovasculares y favorecer la toma de conciencia sobre la importancia de las acciones de promoción de salud para proteger el corazón y evitar la aparición o desarrollo de enfermedades cardiovasculares (ECV). Algunas de estas acciones son: comer de una manera más saludable, con una dieta balanceada, sin sal o con poca sal y evitar la ingestión de alcohol, hacer actividades físicas, evitar el sedentarismo, no fumar ni vapear y descansar bien: Además de eso mantener un control de algunos factores como el colesterol (que se acumula en las arterias) y la tensión arterial. También es importante manejar el estres. Hay que estar claros en que los abusos de la juventud, en la que nos sentimos como "invulnerables", los pagamos después en edades más avanzadas. Día de San David. En honor al Rey David de Israel. Es dedicado a todos los que llevan ese nombre. Nace José de Jesús Barreto (1785), militar venezolano que luchó durante la guerra de la Independencia, bajo el mando de Manuel Piar en Maturín y bajo las órdenes de Simón Bolívar. Combatió en 1823 contra Agustín Agualongo en el asedio de Pasto (Colombia). Fue asesinado en 1826 en extrañas circunstancias, poco después de ser nombrado comandante general de Cuenca (Ecuador). En 1779, nace en Maracaibo el prócer de la independencia de Venezuela, José de Jesús Infante (f. 1871). Nace Charles Goodyear (1800), inventor estadounidense que descubrió la vulcanización del caucho. En 1839 descubrió accidentalmente el proceso de vulcanización, mezclando azufre y aplicándole mucho calor a la goma, para obtener un productor resistente y flexible, como el usado en las ruedas o neumáticos de vehículos. En 1820 se firma el acta de independencia de Trujillo, Perú. Seguidamente es arriada la bandera española y se iza por primera vez la bandera del Perú. Se convierte así en la primera ciudad peruana en completar el proceso de independencia de España. Simón Bolívar renuncia a la Presidencia de la República de Bolivia y es asumida por Antonio José de Sucre (1825). En 1839, Argentina, tras la batalla de Cagancha con los uruguayos, se retira del territorio oriental (Uruguay). Las tropas argentinas derrotadas se repliegan a su país. En 1845, Estados Unidos despoja a México y se anexa el estado mexicano de Texas. Así pasó a tener 28 estados en aquel entonces. En 1876 nace el músico y violonchelista Pau Casals (en Catalunya, Estado Español), que compondrá el "Himno de las Naciones Unidas", más conocido como "Himno de la Paz". Revolución Reivindicadora (1878). Fue una guerra civil en Venezuela entre los partidarios y contrarios a Antonio Guzmán Blanco, librada entre diciembre de 1878 y febrero de 1879. En 1896. Nace David Alfaro Siqueiros. Uno de los exponentes más destacados del muralismo mexicano y de las estampas de la revolución mexicana. Fue militante comunista en tiempos del estalinismo soviético y participó de un fallido atentado contra el revolucionario ruso antiestalinista León Trotsky, en el que participaron comunistas mexicanos. Murió en 1974. En 1902 el ejército británico toma La Guaira y bloquea la comunicación con Caracas. La acción fue parte del bloqueo naval europeo a puertos venezolanos, en tiempos de Cipriano Castro, cuando nunció la suspensión temporal del servicio de la deuda externa del gobierno de Venezuela y se enemistó con las transnacionales por sus prácticas económicas y conspirativas. En 1905, nace Tito Martínez del Box, actor argentino-venezolano (nacionalizado), humorista, libretista, productor de TV y director, muy recordado por la famosa "Radio Rochela" (f. 1987). Muere en la ciudad de México, Juan Antonio Mateos (1913). Fue un abogado, historiador, periodista, dramaturgo, poeta y novelista, político mexicano liberal. Entre sus obras: Los Insurgentes, El Cerro de las Campanas (Memorias de un Guerrillero,) La Majestad caída o La Revolución Mexicana. Es asesinado Rasputín en 1916, misterioso monje palaciego al servicio del imperio de los zares de Rusia. Ejercía gran influencia sobre los Romanov. Se atribuye su asesinato a personas cercanas al zar. Su cuerpo fue arrojado a las heladas aguas del río Neva. Muere Rainer María Rilke (1926), poeta y novelista checo, considerado uno de los más importantes en lengua alemana y en la literatura universal. Su obra estaba muy influida por la filosofía de Nietzche. Sus obras principales en posesía: las Elegías del Duino y los sonetos a Orfeo. En prosa: Las Cartas a un joven poeta y Los cuadernos de Malte Laurids Brgge. En 1940, en la II Guerra Mundial, la aviación alemana ejecuta su más intenso bombardeo sobre Londres (Reino Unido). Miles de bombas cayeron sobre la capital inglesa. En 1951 parte Ernesto Guevara (que luego sería llamado el Che) junto a su amigo Alberto Granado desde Córdoba, Argentina, para recorrer América Latina en motocicleta. Atravesaron cinco países sudamericanos. Durante el viaje Guevara observará la realidad socio-política latinoamericana y esta experiencia incidirá en su formación revolucionaria, hasta convertirlo en el Che, tras asumir un destacado rol dirigente en la revolución cubana y en otras luchas a nivel internacional. Se inaugura el Hotel Humboldt en la cumbre del monte El Ávila (hoy Waraira Repano) en Caracas (1956). El hotel lleva el apellido del científico y explorador alemán Alexander von Humboldt, que hizo estudios geográficos y exploratorios en Venezuela. Nace en 1959 Marco Antonio Solís Sosa, en Michoacán, México. Admirado músico, cantante, compositor y productor musical mexicano. Se crea la Corporación Venezolana de Guayana CVG (1960), en el mandato de Rómulo Betancourt, y bajo administración del general Rafael Alfonzo Ravard. Fue encargada de impulsar proyectos económicos e industria básicas. El venezolano Betulio González es proclamado Campeón Mundial de Boxeo en la categoría peso mosca de la WBA (1971). Muere Guillermo Meneses (1978), escritor, político y diplomático venezolano, recordado por ser autor, entre otras obras, de los relatos La Balandra Isabel llegó esta tarde y La mano junto al muro. Meneses se doctoró en Ciencias Políticas y ejerció algunos cargos públicos y diplomáticos. Como escritor, sobresalió principalmente como cuentista. Su obra fue apremiada con el Premio de Teatro de Caracas (1943) por "El Marido de Nieves Mázquez", Premio Arístides Rojas (1953), Premio Nacional de Literario (1967) entre otros. Descubrimiento del cráneo de un homínido de ocho millones de años de antigüedad en la provincia china de Yunan (1980). En 1990 en Colombia, el guerrillero Partido Revolucionario de los Trabajadores abandona la lucha armada. En 1990, el presidente de Argentina, Carlos Menem, indulta a cinco exmiembros de las "juntas militares" de la última dictadura que en 1985 habían sido condenados por crímenes de lesa humanidad, así como a generales condenados por los mismos delitos. Posteriormente tal indulto fue revertido. En 1992 cae el presidente Collor de Mello, de orientación ultraliberal, en Brasil. Fue sometido a juicio político en el Senado, y se sintió forzado a renunciar a su cargo, en un contexto de protestas sociales y antigubernamentales. Collor había derrotado a Lula da Silva e implementado un programa neoliberal desde 1990. También afrontaba denuncias de corrupción. Antes de eso había sido un candidato presidencial y un presidente muy popular en los inicios de su mandato, pero sus políticas le hicieron ganar la antipatía del pueblo. Muere Carlos Contramaestre (1996), intelectual, artista plástico, escritor y médico venezolano. Ente sus principales obras escritas están: "Armando Reverón, el Hombre Mono" (1969), "Cabimas-Zamuro" (1977) y "La mudanza del Encanto" (1979). Finalización de la guerra civil en Guatemala (1996), luego de más de 36 años. Termina durante la presidencia de Álvaro Arzú con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno de Guatemala y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). En Hong Kong se ordena matar todos los pollos del país para prevenir la gripe aviar. Una enfermedad infecciosa vírica que no solo afecta a las aves, sino también a distintas especies de mamíferos, incluidos el ser humano, el cerdo y el gato doméstico (1997). En 2001, en Lima (Perú), se produce un incendio de enormes proporciones a causa del uso de artefactos pirotécnicos, por el que resulta destruida gran parte de la zona comercial de Mesa Redonda, con saldo próximo a los 480 muertos y cientos de heridos. Algo para tener en cuenta en Venezuela, donde también ha habido graves accidentes incendiarios, por juegos pirotécnicos (cohetes y "tumbarranchos" sin control, sobre todo en la despedida de año. Muere un orangután de Sumatra de 55 años, quizás el más antiguo del mundo, mientras se encontraba en cautiverio en un zoológico en los Estados Unidos. Se llamaba Nonja y falleció de un tumor cerebral o un aneurisma en 2007. Aunque ya era un animal bastante anciano para su especie, la pérdida de cada uno de estos evolucionados primates en riesgo de extinción, representa una verdadera tragedia. En España, un niño de cuatro años supera con éxito un trasplante de cinco órganos. (hígado, páncreas, estómago, duodeno e intestino), que fue practicado en el madrileño Hospital La Paz (2010). En 2020, los Bravos de Margarita le ganan a las Águilas del Zulia con 26 carreras por 3 e imponen récord en el beisbol nacional de carreras anotadas en un partido por un equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (la mayor diferencia en un juego: 23 carreras). En 2022 fallece el astro futbolístico brasileño y campeón mundial "Pelé" (Edson Arantes do Nascimento), a los 82 años. Se le conocía como el "Rey Pelé". Fue uno de los jugadores más grandes de Brasil y máxima figura internacional del futbol en su tiempo (primeras décadas de la segunda mitad del s. XX). A los 17 años deslumbró a la afición futbolística en el mundial de Suecia de 1958. Llevó a Brasil al tricampeonato del mundo en México, en 1970. Jugó en el Cosmos de Nueva York y hasta actuó en películas. Ver: (VIDEO) Fallece el exfutbolista brasileño Pelé a los 82 años (aporrea.org) En 2022, en Israel, Benjamín Netanyahu se juramenta de nuevamente como primer ministro del gobierno del Estado sionista, junto a los judios ultraortodoxos y la extrema derecha supremacista judía como aliados, conformando así el gobierno más derechista desde la fundación de Israel en 1948. Arreciarían desde entonces las acciones represivas, el régimen de apartheid israelita, las ocupaciones de los colonos y las operaciones militares antipalestinas, hasta desembocar en el monstruoso genocidio del pueblo palestino en Gaza en 2023, que sigue en 2024.