Sin dar detalles: Donald Trump afirmó que Estados Unidos atacó una "gran instalación" en Venezuela

29 de diciembre de 2025.- Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron "muy duro" en lo que, de confirmarse, marcaría el primer ataque terrestre de su equipo contra Venezuela.

Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses atacaron una "gran instalación" en Venezuela la semana pasada, pero el presidente no especificó qué era ni dónde, y la Casa Blanca no ha hecho más comentarios.

"Acabamos de inutilizar —no sé si leyeron o vieron— una gran planta, o una gran instalación, de donde provienen los barcos. Hace dos noches, la inutilizamos.

Así que los atacamos muy fuerte", declaró Trump el viernes a John Catsimatidis, donante republicano y propietario de un supermercado neoyorquino.

El lunes, Trump profundizó en su descripción del ataque, diciendo: "Bueno, no importa.

Pero hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas.

Atacamos la zona". Hablando después de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente dijo: "Así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona de implementación... donde implementan, y eso ya no existe".

Trump confirmó en octubre que había autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela.

“En realidad, autoricé por dos razones. Primero, han vaciado sus cárceles hacia Estados Unidos... entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una frontera abierta”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval. “Y el otro problema son las drogas”, añadió.

Si se confirma un ataque o una acción encubierta estadounidense, marcará el primer ataque terrestre contra Venezuela desde que el Pentágono comenzó a desplegar fuerzas de ataque estadounidenses en la región para interceptar a los narcotraficantes que operan, según afirma la administración Trump, bajo la dirección del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Personas en una playa mientras un petrolero atraca en un puerto al fondo.

Las afirmaciones de Trump sobre el petróleo venezolano forman parte de un "imperialismo de los recursos", según los expertos.