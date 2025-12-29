(VIDEO) Doctora especialista le cambió la vida a un niño venezolano que sufría bullying en la escuela

29-12-25.-La doctora colombiana Carmen Hurtado, conocida como ‘Dra. Orejitas’ se viralizó en redes sociales luego de obsequiarle una ‘otoplastia’ para arreglar la forma de sus orejas a un niño venezolano y así evitarle el trago amargo de que siguiera sufriendo bullying en su escuela.El niño, de nombre Daniel, recibía constantes burlas de sus compañeros, lo cual afectaba su bienestar emocional y su autoestima."Me dicen orejón, Dumbo… me voy pal baño del colegio y empiezo es a llorar… Me duele mucho", relató el pequeño, oriundo del estado Táchira, antes de realizarle el procedimiento estético.La médico especialista facial, cuyo consultorio se encuentra en la ciudad de Cúcuta, Colombia, decidió hacerle la cirugía a Daniel sin costo alguno, como un regalo de Navidad, transformando no solo su aspecto, sino también devolviéndole su confianza."Los regalos de Navidad son para recordarnos lo importantes que somos, ámate sin límites ???? eres maravillosamente hermoso Daniel ????gracias por dejarme ser parte de este nuevo proceso", escribió la especialista colombiana al pie del video difundido a través de sus redes sociales.El niño reaccionó con gran emoción y agradecimiento, junto a sus papás ante los evidentes y exitosos resultados del procedimiento.Miles de usuarios resaltaron el efecto favorable e inmediato de esta intervención estética y la capacidad de la medicina cuando se une con empatía y compromiso social.