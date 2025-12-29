Credito: Web

29-12-25.-La Serie del Caribe publicó el calendario para la edición de 2026, que se jugará entre el 1 y el 7 de febrero y cuya sede fue cambiada a México, aunque le correspondía oficialmente a Venezuela.



En el calendario en cuestión se excluye a Venezuela, lo que ha sorprendido a numerosos fanáticos que siguen la temporada nacional 2025-2026, de la cual tendría que salir el equipo campeón que representaría al país en la Serie del Caribe.



A pesar del cambio de sede, confirmado el 19 de diciembre, se esperaba que el equipo campeón venezolano hiciera acto de presencia en Jalisco, México -donde se disputará el evento deportivo- ya que ni la Serie del Caribe ni la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp) habían anunciado la no participación de Venezuela.



En cambio, el país anfitrión participará de forma doble ya que tanto el campeón como el subcampeón de su liga nacional jugarán en el torneo caribeño, algo que ha sido ampliamente cuestionado al suponer una mayor posibilidad de que el campeonato quede en manos del anfitrión.



Asimismo, en el calendario publicado este sábado, se confirma la participación de Panamá (invitado) y los equipos campeones de República Dominicana y Puerto Rico.



Pasadas las 6:00 p.m. de este sábado, la Lvbp no había hecho ningún pronunciamiento explicando la exclusión de Venezuela de la Serie del Caribe.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 376 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2025/12/27/sin-pronunciamiento-de-la-lvbp-serie-del-caribe-publica-calendario-sin-incluir-a-venezuela/)