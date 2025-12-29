A los excarcelados del #25Dic les prohibieron dar entrevistas y salir de Venezuela

Credito: Web

29-12-25.-Las personas que fueron excarceladas este jueves en Venezuela salieron de distintos centros de detención bajo estrictas medidas cautelares, según confirmaron a CNN familiares de cinco de ellas. Entre las condiciones impuestas por el Gobierno figuran la prohibición de salir del país, dar entrevistas o realizar declaraciones en redes sociales. Además, deberán presentarse en tribunales cada 30 días y no podrán comunicarse entre sí.



Los familiares mostraron a CNN las boletas de excarcelación donde constan estas restricciones. CNN contactó al Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela para obtener comentarios y aún espera respuesta.



El jueves por la noche, el Ministerio informó en un comunicado que 99 detenidos fueron liberados tras participar en las protestas que siguieron a las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que el presidente Nicolás Maduro fue proclamado ganador sin que hasta ahora se hayan publicado los resultados detallados.



Según la versión oficial, los liberados estuvieron involucrados en “hechos de violencia e incitación al odio” y, tras evaluar cada caso, se «decidió otorgarles libertad con medidas cautelares no especificadas».



“Estas actuaciones forman parte de las gestiones permanentes impulsadas por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dirigidas a garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos”, señaló el Ministerio en su comunicado.



Antes de este pronunciamiento oficial, la ONG Foro Penal había confirmado decenas de excarcelaciones de personas presuntamente detenidas por motivos políticos. Su vicepresidente, Gonzalo Himiob, indicó en la red X que hasta ahora han identificado 52 casos: 17 mujeres, 32 hombres y tres adolescentes.



Hasta el 20 de diciembre, Foro Penal reportaba que en Venezuela había 902 presos políticos, cifra que el Gobierno rechaza, asegurando que no existen detenidos por razones políticas en el país.





