(VIDEO) Presidente Maduro recibió en Miraflores a gobernador electo de Barinas Sergio Garrido

13.01.22 - El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió este jueves en el Palacio de Miraflores al gobernador electo en el estado Barinas, Sergio Garrido.



Las imágenes del encuentro fueron divulgadas por el canal oficial Venezolana de Televisión (VTV); en las que se destaca la asistencia del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez.



Garrido fue electo el pasado 9 de enero con más de 55% de los votos, de acuerdo con el parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).



El dirigente opositor de las filas del partido de derecha, Acción Democrática (AD), pero que se presentó como candidato de la MUD, obtuvo la mayoría de los votos (55% vs 43% del candidato de la Patria Jorge Arreaza) en los comicios que el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocara, tras la sentencia judicial del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó la repetición de la votación no concluida del 21 de noviembre.



Su más cercano contendor fue el abanderado del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Jorge Arreaza, que logró más del 41 % del sufragio, en una jornada que transcurrió el paz, indicaron las autoridades.



Recientemente Garrido declaró en una entrevista a los medios que reconocía al Presidente Nicolás Maduro. “No se puede desconocer a Nicolás Maduro. Es una realidad, está allí, es el presidente. Lo queramos o no, es la realidad”.



“Quiero decir al pueblo de Venezuela y sobre todo a mis paisanos barineses que aquí pasamos la página. Aquí todos necesitamos en estos momentos. Todos los hombres y mujeres de bien que quieran contribuir, ayudar a progresar a nuestro estado, bienvenidos sean” indicó el gobernador electo.



Tras las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, el presidente Maduro también sostuvo reuniones con los gobernadores de las oposiciones electos: Manuel Rosales, del Zulia; Moral Rodríguez, de Nueva Esparta y Alberto Galíndez, de Cojedes.

Con información de AVN / Prensa VTV