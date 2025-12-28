Donald Trump afirma que el acuerdo de paz con Ucrania está "más cerca que nunca"

El presidente estadounidense afirmó que las cuestiones "espinosas" sobre el territorio aún no se han resuelto y expresó su solidaridad con Rusia, que no desea un alto el fuego.

28 de diciembre de 2025.-Donald Trump afirmó que un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania está "más cerca que nunca", pero admitió que aún quedan cuestiones "espinosas" sobre el futuro de la región oriental del Donbás, tras una reunión de dos horas el domingo con Volodymyr Zelenskyy en Florida, informó El Guardian.

Trump afirmó que el borrador del acuerdo para poner fin a la guerra estaba prácticamente "en un 95%". "Realmente creo que estamos más cerca que nunca con ambas partes", declaró, añadiendo que el presidente ruso, Vladimir Putin, también quiere "verlo hecho".

El presidente estadounidense reconoció que había uno o dos asuntos pendientes difíciles, sobre el territorio y el posible fin de la guerra, y expresó su solidaridad con Rusia, que no desea un alto el fuego. "Hay que entender a la otra parte", afirmó.

También se ofreció a viajar a Kiev para dirigirse al parlamento ucraniano antes de una posible votación sobre un plan de paz, afirmando que creía que probablemente no sería necesario. "Serán siempre bienvenidos", intervino Zelenskyy.

Zelenskyy agradeció repetidamente a Trump y rindió homenaje a su equipo estadounidense, incluido el enviado del presidente, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner. A pesar de la imagen positiva, había pocas señales de que un acuerdo genuino fuera inminente.

Cuando se le preguntó sobre el estado de la central nuclear de Zaporizhia, ocupada desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, Trump dio una respuesta confusa y afirmó que Putin ya no la bombardeaba.

La reunión tuvo lugar pocas horas después de que Trump mantuviera una larga conversación telefónica con el presidente ruso. "Ambos líderes quieren que esto termine", dijo Trump, y añadió: "Creo que podemos actuar con bastante rapidez. De lo contrario, esto se prolongará durante mucho tiempo".

Trump elogió a Zelenski, diciendo: "Este caballero ha trabajado muy duro, es muy valiente, y su gente es muy valiente".