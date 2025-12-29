Reportero de CNN asesta golpe a Trump al exponer sus '25 mayores mentiras de 2025'

Daniel Dale de CNN diseccionó sin piedad a Donald Trump enumerando sus 25 "principales mentiras de 2025".

En un análisis escrito el 27 de diciembre, el verificador de datos detalló todas las falsedades que Trump difundió este año, bromeando que era difícil reducirlas a "solo 25". En su artículo titulado "Análisis: Las 25 mentiras de Donald Trump para 2025", publicado en CNN.com, Daniel afirmó que el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca fue un desfile incesante de falsedades, al igual que su primer mandato.

Sin embargo, el periodista destacó una distinción entre los dos mandatos de Trump: esta vez, el presidente simplemente recicla las mismas mentiras con una "frecuencia asombrosa".

Dale también señaló que el mandatario se basa en gran medida en un "conjunto básico de invenciones que utilizó prácticamente sin importar el contexto y sin importar cuántas veces hubieran sido desacreditadas".

Daniel Dale explicó cuántas veces el Presidente había dicho falsedades este año -Credit: CNN

El periodista de CNN luego explicó cómo armó su "lista altamente subjetiva" y afirmó que la basó en la frecuencia con la que el delincuente convicto repetía la misma mentira.

También incluyó ciertas falsedades escandalosas porque "se referían a temas notablemente importantes, y algunas porque eran especialmente escandalosas en su distancia de la realidad", informa el Irish Star.

Al comenzar su lista, Daniel destacó las mentiras que Trump ha difundido sobre la economía.

"Mentira: Trump aseguró $17 o $18 billones en inversiones en 2025, Mentira: 'Todos los precios han bajado', Mentira: Trump estaba reduciendo los precios de los medicamentos recetados en un '2.000%, 3.000%', Mentira: Los países extranjeros pagan los aranceles del gobierno de Estados Unidos", escribió Daniel.

El periodista luego centró su atención en las afirmaciones falsas sobre la seguridad pública, escribiendo: "Mentira: Portland estaba 'en llamas', Mentira: Washington, DC no tuvo asesinatos durante seis meses, Mentira: 'Invadí Los Ángeles y abrimos el agua', Mentira: El gobernador demócrata de Maryland llamó a Trump 'el mejor presidente de mi vida'".

Daniel destacó las mentiras que Trump ha difundido sobre la economía -Credit: AFP vía Getty Images

En su tercer segmento, Daniel catalogó ocho declaraciones falsas hechas por Donald Trump respecto a asuntos exteriores.

"Mentira: Ucrania 'inició' la guerra de Rusia contra Ucrania", comenzó Daniel. "Mentira: Trump hablaba 'en broma' cuando prometió poner fin de inmediato a la guerra en Ucrania. Mentira: El gobierno de Estados Unidos había planeado gastar $50 millones en 'condones para Hamás'. Mentira: Cada barco cargado de drogas en el Caribe 'mata a 25,000 estadounidenses'".

Continuó señalando: "Mentira: Trump 'no dijo' que no tenía problemas en publicar imágenes completas del choque de un barco en septiembre.

"Mentira: Numerosos líderes extranjeros vaciaron prisiones e instituciones psiquiátricas para enviar a sus personas más indeseables a Estados Unidos. Mentira: Trump puso fin a siete u ocho guerras. Mentira: 'A los canadienses les gusta' la idea de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos".

Daniel destacó las declaraciones engañosas de Trump sobre la justicia y las elecciones, identificando seis casos de ese tipo -Credit: AP

Luego de la sección de asuntos exteriores, Daniel destacó las declaraciones engañosas de Trump sobre la justicia y las elecciones, identificando seis de esos casos.

"Mentira: Los alborotadores del Capitolio 'no asaltaron', Mentira: La cobertura mediática crítica de Trump es 'ilegal', Mentira: Trump no presionó al Departamento de Justicia para perseguir a sus oponentes, Mentira: Obama, Biden y Comey inventaron los archivos de Epstein, Mentira: Las elecciones de 2020 fueron 'amañadas y robadas', Mentira: Estados Unidos es 'el único país del mundo' con voto por correo".

Daniel luego concluyó su artículo enumerando tres falsedades relacionadas con "La atención médica, la legislación y los demócratas", escribiendo: "Mentira: los bebés reciben más de 80 vacunas a la vez, Mentira: el gran proyecto de ley de política interna de Trump no cambió Medicaid, Mentira: el proyecto de ley de política interna fue 'el proyecto de ley más popular que se haya firmado'".